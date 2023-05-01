Чжан
Чжан начал турнир с победы над австрийцем Юрием Родионовым — 7:6, 6:4.
В следующем матче китайский теннисист одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 6:7, 6:4, 7:6. С учетом того, как канадец играет в текущем сезоне, этот результат нельзя назвать сенсационным.
В апреля Чжан не выиграл ни одного матча в Хьюстоне, после чего выступил на двух американских «челленджерах». На одном из них он дошел до четвертьфинала.
До мадридского «Мастерса» у Чжана в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки ATP.
Норри
Кэмерон в предыдущем матче одержал победу над японцем Есукэ Ватануки — 6:4, 7:6.
Норри не лучшим образом начал основную часть грунтового сезона. На «Мастерсе» в Монте-Карло он вообще не выиграл ни одного матча, сразу же уступив Франсиско Серундоло.
В Барселоне Норри после разгромной победы над Павлом Котовым проиграл Лоренцо Музетти.
Но при этом не стоит забывать, что в феврале Кэмерон взял титул в Рио-де-Жанейро, остановив в финале Карлоса Алькараса.
Кроме того, перед этим он дошел до финала в Буэнос-Айресе, где его соперником тоже был Алькарас.
Прогноз и ставка
На Чжана в этом матче можно поставить за 4.70, победу Норри букмекеры предлагают за 1.19.
Скорее всего, британцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Он все-таки не такой щедный, как Шаповалов, который постоянно помогает соперникам своими ошибками.
Ставка — победа Норри с форой по геймам (-4,5) за 2.02.