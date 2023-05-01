ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо» «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»Триллер на «Энфилде». Жота лишил «Тоттенхэм» эпичного камбэка Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли Норри выиграть у китайца Чжана?

    Чжан Чжичжэнь — Норри. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кэмерон Норри
    Прогноз и ставки на Чжан Чжичжэнь — Норри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против китайца Чжана Чжичжэня в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 18:00 мск. Чжан Чжичжэнь — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 01 Мая 2023 года
    Чжан Чжичжэнь (Китай)
  • Мадрид. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 18:00 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
    •

    Чжан

    Чжан начал турнир с победы над австрийцем Юрием Родионовым — 7:6, 6:4.

    В следующем матче китайский теннисист одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 6:7, 6:4, 7:6. С учетом того, как канадец играет в текущем сезоне, этот результат нельзя назвать сенсационным.

    В апреля Чжан не выиграл ни одного матча в Хьюстоне, после чего выступил на двух американских «челленджерах». На одном из них он дошел до четвертьфинала.

    До мадридского «Мастерса» у Чжана в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    Норри

    Кэмерон в предыдущем матче одержал победу над японцем Есукэ Ватануки — 6:4, 7:6.

    Норри не лучшим образом начал основную часть грунтового сезона. На «Мастерсе» в Монте-Карло он вообще не выиграл ни одного матча, сразу же уступив Франсиско Серундоло.

    В Барселоне Норри после разгромной победы над Павлом Котовым проиграл Лоренцо Музетти.

    Все прогнозы на теннис

    Но при этом не стоит забывать, что в феврале Кэмерон взял титул в Рио-де-Жанейро, остановив в финале Карлоса Алькараса.

    Кроме того, перед этим он дошел до финала в Буэнос-Айресе, где его соперником тоже был Алькарас.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 4.70, победу Норри букмекеры предлагают за 1.19.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, британцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Он все-таки не такой щедный, как Шаповалов, который постоянно помогает соперникам своими ошибками.

    Ставка — победа Норри с форой по геймам (-4,5) за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гетеборг — Норрчепинг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арис Лимассол — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Малага — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжан Чжичжэнь — Норри: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Норри выиграть у китайца Чжана?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры