Британец Кэмерон Норри сыграет против китайца Чжана Чжичжэня в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 18:00 мск. Чжан Чжичжэнь — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжан начал турнир с победы над австрийцем Юрием Родионовым — 7:6, 6:4.

В следующем матче китайский теннисист одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 6:7, 6:4, 7:6. С учетом того, как канадец играет в текущем сезоне, этот результат нельзя назвать сенсационным.

В апреля Чжан не выиграл ни одного матча в Хьюстоне, после чего выступил на двух американских «челленджерах». На одном из них он дошел до четвертьфинала.

До мадридского «Мастерса» у Чжана в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

Норри

Кэмерон в предыдущем матче одержал победу над японцем Есукэ Ватануки — 6:4, 7:6.

Норри не лучшим образом начал основную часть грунтового сезона. На «Мастерсе» в Монте-Карло он вообще не выиграл ни одного матча, сразу же уступив Франсиско Серундоло.

В Барселоне Норри после разгромной победы над Павлом Котовым проиграл Лоренцо Музетти.

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Но при этом не стоит забывать, что в феврале Кэмерон взял титул в Рио-де-Жанейро, остановив в финале Карлоса Алькараса.

Кроме того, перед этим он дошел до финала в Буэнос-Айресе, где его соперником тоже был Алькарас.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 4.70, победу Норри букмекеры предлагают за 1.19.

Скорее всего, британцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Он все-таки не такой щедный, как Шаповалов, который постоянно помогает соперникам своими ошибками.

Ставка — победа Норри с форой по геймам (-4,5) за 2.02.