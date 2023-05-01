Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в четвертом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. Швентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Ига начала турнир с победы над австрийской Юлией Грабер — 6:3, 6:2.

После этого первая ракетка мира выиграла с таким же счетом у американки Бернарды Перы.

Как и ожидалось, первые матчи не стали проблемой для Швентек, которая в конце прошлого месяца защитила титул в Штутгарте. В решающем матче Ига выиграла у Арины Соболенко (6:3, 6:4).

В этом году Швентек еще ни разу не выигрывала меньше трех матчей подаряд.

Александрова

У Екатерины в предыдущем раунде, как и ожидалось, был непростой матч против Чжэн Циньвэнь.

Россиянка дожала китайскую теннисистку в третьем сете — 5:7, 6:4, 6:2.

И здесь примечательно, что после неудачного первого сета Александрова ни разу не теряла подачу, а у соперницы было лишь два брейк-пойнта.

Все прогнозы на теннис

В первом матче Екатерина выиграла у француженки Ализе Корне — 7:6, 6:3. Здесь она тоже здорово провела геймы на собственной подаче.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. На Александрову в этом матче можно поставить за 8.70.

В прошлом году Екатерина едва не остановила Игу в Остраве. Польская теннисистка дожала россиянку только в третьем сете.

Но сейчас маловероятно, что Александрова станет серьезным препятствием для лучшей теннисистки мира. На грунте это почти нереально.

Ставка — победа Швентек с форой (-6,5) за 1.92.