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    Александрова остановит Швентек?

    Швентек — Александрова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в четвертом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. Швентек — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 01 Мая 2023 года

    Швентек

    Ига начала турнир с победы над австрийской Юлией Грабер — 6:3, 6:2.

    После этого первая ракетка мира выиграла с таким же счетом у американки Бернарды Перы.

    Как и ожидалось, первые матчи не стали проблемой для Швентек, которая в конце прошлого месяца защитила титул в Штутгарте. В решающем матче Ига выиграла у Арины Соболенко (6:3, 6:4).

    В этом году Швентек еще ни разу не выигрывала меньше трех матчей подаряд.

    Александрова

    У Екатерины в предыдущем раунде, как и ожидалось, был непростой матч против Чжэн Циньвэнь.

    Россиянка дожала китайскую теннисистку в третьем сете — 5:7, 6:4, 6:2.

    И здесь примечательно, что после неудачного первого сета Александрова ни разу не теряла подачу, а у соперницы было лишь два брейк-пойнта.

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    В первом матче Екатерина выиграла у француженки Ализе Корне — 7:6, 6:3. Здесь она тоже здорово провела геймы на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. На Александрову в этом матче можно поставить за 8.70.

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    В прошлом году Екатерина едва не остановила Игу в Остраве. Польская теннисистка дожала россиянку только в третьем сете.

    Но сейчас маловероятно, что Александрова станет серьезным препятствием для лучшей теннисистки мира. На грунте это почти нереально.

    Ставка — победа Швентек с форой (-6,5) за 1.92.

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    Швентек — Александрова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Александрова остановит Швентек?
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