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    Хачанов дожмет Баутисту-Агута в третьем сете?

    Хачанов — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Баутиста-Агут
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2023 года

    Хачанов

    Карен в предыдущем раунде выиграл у Тьяго Монтейро. И это был не самый простой матч — 6:3, 3:6, 6:3.

    Правда, если посмотреть на статистику, то можно заметить, что Хачанов показал классный теннис.

    Россиянин взял 79 процентов очков на первой подаче и 75 — на второй, при этом не сумев отыграть лишь один брейк-пойнт.

    А вот на недавнем турнире в Барселоне Карен разочаровал. После победы над чилийцем Николасом Харри его остановил британец Дэн Эванс.

    В предыдущих сезонах Хачанов ни разу не выигрывал на мадридском «Мастерсе» больше одного матча.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем начал турнир с волевой победы над Кентеном Алисом — 4:6, 7:6, 6:3.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета. Испанец все-таки заставил ошибиться французского теннисиста, который до этого безупречно проводил розыгрыши на своей подаче.

    В Барселоне 35-летний теннисист проиграл в третьем раунде Карлосу Алькарасу (6:3, 7:5). Но надо сказать, что Баутиста-Агут здорово играл против второй ракетки мира.

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    Факт: после Открытого чемпионата Австралии Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставкау

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.58, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.38.

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    И с коэффициентами в данном случае сложно согласиться.

    У Карена, мягко говоря, так себе статистика в противостоянии с испанцем — всего лишь две победы в девяти матчах.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.98. Скорее всего, теннисистам понадобится дополнительная партия.

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    Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (23.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов дожмет Баутисту-Агута в третьем сете?
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