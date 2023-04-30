Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен в предыдущем раунде выиграл у Тьяго Монтейро. И это был не самый простой матч — 6:3, 3:6, 6:3.

Правда, если посмотреть на статистику, то можно заметить, что Хачанов показал классный теннис.

Россиянин взял 79 процентов очков на первой подаче и 75 — на второй, при этом не сумев отыграть лишь один брейк-пойнт.

А вот на недавнем турнире в Барселоне Карен разочаровал. После победы над чилийцем Николасом Харри его остановил британец Дэн Эванс.

В предыдущих сезонах Хачанов ни разу не выигрывал на мадридском «Мастерсе» больше одного матча.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем начал турнир с волевой победы над Кентеном Алисом — 4:6, 7:6, 6:3.

Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета. Испанец все-таки заставил ошибиться французского теннисиста, который до этого безупречно проводил розыгрыши на своей подаче.

В Барселоне 35-летний теннисист проиграл в третьем раунде Карлосу Алькарасу (6:3, 7:5). Но надо сказать, что Баутиста-Агут здорово играл против второй ракетки мира.

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Факт: после Открытого чемпионата Австралии Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставкау

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.58, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.38.

И с коэффициентами в данном случае сложно согласиться.

У Карена, мягко говоря, так себе статистика в противостоянии с испанцем — всего лишь две победы в девяти матчах.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.98. Скорее всего, теннисистам понадобится дополнительная партия.