Джумхур
Дамир на этой неделе впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.
При этом надо понимать, что босниец получил wild card от организаторов домашнего турнира. В противном случае пришлось бы начинать с квалификации — в текущей версии рейтинга он всего лишь 202-й.
В первом круге Джумхур разгромил британца Лиама Броуди — 6:3, 6:0.
В следующем матче бывшая 23-я ракетка мира выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 1:6, 7:6. В решающем сете ему удалось отыграть брейк.
Рублев
Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче после триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев разгромил Хуана-Пабло Варильяса — 6:2, 6:2.
Похоже, долгожданный успех на Лазурном берегу только добавил сил российскому теннисисту.
В матче с перуанцем Рублев ни разу не потерял подачу и сделал по два брейка в каждом сете. В общем, классическая победа на классе.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На Джумхура можно поставить за 8.50.
Андрей обыгрывал боснийца даже в то время, когда тот входил в топ-50. Ну а сейчас вообще нет никаких сомнений в разгромной победе россиянина.
Ставка — победа Рублева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.