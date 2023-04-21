Россиянин Андрей Рублев сыграет против боснийца Дамира Джумхура в четвертьфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:0 мск. Джумхур — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джумхур

Дамир на этой неделе впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

При этом надо понимать, что босниец получил wild card от организаторов домашнего турнира. В противном случае пришлось бы начинать с квалификации — в текущей версии рейтинга он всего лишь 202-й.

В первом круге Джумхур разгромил британца Лиама Броуди — 6:3, 6:0.

В следующем матче бывшая 23-я ракетка мира выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 1:6, 7:6. В решающем сете ему удалось отыграть брейк.

Рублев

Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче после триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев разгромил Хуана-Пабло Варильяса — 6:2, 6:2.

Похоже, долгожданный успех на Лазурном берегу только добавил сил российскому теннисисту.

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В матче с перуанцем Рублев ни разу не потерял подачу и сделал по два брейка в каждом сете. В общем, классическая победа на классе.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На Джумхура можно поставить за 8.50.

Андрей обыгрывал боснийца даже в то время, когда тот входил в топ-50. Ну а сейчас вообще нет никаких сомнений в разгромной победе россиянина.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.