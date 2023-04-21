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    Рублев продлит серию побед?

    Джумхур — Рублев. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Баня-Луке 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джумхур — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против боснийца Дамира Джумхура в четвертьфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:0 мск. Джумхур — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джумхур

    Дамир на этой неделе впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    При этом надо понимать, что босниец получил wild card от организаторов домашнего турнира. В противном случае пришлось бы начинать с квалификации — в текущей версии рейтинга он всего лишь 202-й.

    В первом круге Джумхур разгромил британца Лиама Броуди — 6:3, 6:0.

    В следующем матче бывшая 23-я ракетка мира выиграл у Ришара Гаске — 6:4, 1:6, 7:6. В решающем сете ему удалось отыграть брейк.

    Рублев

    Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче после триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло Рублев разгромил Хуана-Пабло Варильяса — 6:2, 6:2.

    Похоже, долгожданный успех на Лазурном берегу только добавил сил российскому теннисисту.

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    В матче с перуанцем Рублев ни разу не потерял подачу и сделал по два брейка в каждом сете. В общем, классическая победа на классе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На Джумхура можно поставить за 8.50.

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    Андрей обыгрывал боснийца даже в то время, когда тот входил в топ-50. Ну а сейчас вообще нет никаких сомнений в разгромной победе россиянина.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов меньше 19,5 за 1.87.

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    Джумхур — Рублев: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев продлит серию побед?
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