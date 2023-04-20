ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась? Эрлинг ХоланнФактор Холанна и еще пять причин, почему «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов Сергей ПавловичПавлович идет за головой Блейдса, Гордон намерен финишировать Грина. Анонс карда UFC Vegas 72
  • 23:56
    • «Интер» сыграл вничью с «Бенфикой» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Алькарас обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?

    Алькарас — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 2.00) и ставки на турнир в Барселоне 20 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Роберто Баутиста-Агут
    Прогноз и ставки на Алькарас — Баутиста-Агут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Роберто Баутиста-Агут встретятся в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Барселона. Мужчины 20 Апреля 2023 года

    Алькарас

    Карлос легко преодолел предыдущий раунд, выиграв у Нуну Боржеса.

    Испанец отдал португальскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:3, 6:1. В первой партии Алькарас быстро сделал два брейка, а вторая партия и вовсе прошла почти без борьбы. Разница в классе оказалась существенной.

    Алькарас, как известно, пропустил недавний «Мастерс» в Монте-Карло из-за небольшого повреждения.

    Но открыть грунтовый сезон он успел еще в феврале, когда взял титул в Буэнос-Айресе и дошел до финала в Рио-де-Жанейро.

    Алькарас — действующий чемпион турнира в Барселоне.

    Баутиста-Агут

    Роберто тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Баутиста-Агут спокойно разобрался с Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:2, 6:2.

    В начале апреля испанец провалил турнир в португальском Эшториле, где сразу же проиграл французу Кентену Алису.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 25-я ракетка мира после волевой победы над Филипом Краиновичем уступил Александру Звереву (4:6, 4:6).

    После Открытого чемпионата Австралии Баутиста-Агут выиграл всего лишь три матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 8.60.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Карлос разгромил соотечественника на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:0. И все указывает на то, что Баутиста-Агут снова проиграет с неприятным счетом — в последнее время он совершенно не впечатляет, карьера явно пошла на спад.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,0) за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч США — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ухань Фри Таунс — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.54
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сивасспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Баутисту-Агута с разгромным счетом?
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры