Испанцы Карлос Алькарас и Роберто Баутиста-Агут встретятся в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос легко преодолел предыдущий раунд, выиграв у Нуну Боржеса.

Испанец отдал португальскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:3, 6:1. В первой партии Алькарас быстро сделал два брейка, а вторая партия и вовсе прошла почти без борьбы. Разница в классе оказалась существенной.

Алькарас, как известно, пропустил недавний «Мастерс» в Монте-Карло из-за небольшого повреждения.

Но открыть грунтовый сезон он успел еще в феврале, когда взял титул в Буэнос-Айресе и дошел до финала в Рио-де-Жанейро.

Алькарас — действующий чемпион турнира в Барселоне.

Баутиста-Агут

Роберто тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Баутиста-Агут спокойно разобрался с Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:2, 6:2.

В начале апреля испанец провалил турнир в португальском Эшториле, где сразу же проиграл французу Кентену Алису.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло 25-я ракетка мира после волевой победы над Филипом Краиновичем уступил Александру Звереву (4:6, 4:6).

После Открытого чемпионата Австралии Баутиста-Агут выиграл всего лишь три матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 8.60.

В прошлом году Карлос разгромил соотечественника на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:0. И все указывает на то, что Баутиста-Агут снова проиграет с неприятным счетом — в последнее время он совершенно не впечатляет, карьера явно пошла на спад.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,0) за 2.00.