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    Сможет ли Джокович разгромить Ван Аша?

    Джокович — Ван Аш. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Баня-Луке 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Ван Аш
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:00 мск. Джокович — Ван Аш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак на прошлой неделе провалил «Мастерс» в Монте-Карло. К слову, как и в прошлом году.

    Правда, на этот раз сербу все-таки удалось пройти один раунд. Джокович одержал победу над неожиданным участником основной сетки россиянином Иваном Гаховым (7:6, 6:2).

    Но уже в следующем матче первая ракетка мира проиграл Лоренцо Музетти — 6:4, 5:7, 4:6.

    И тут надо признать, что соперник полностью контролировал ситуацию на корте в геймах на собственной подаче.

    В общем, начало грунтового сезона дается Джоковичу не так легко, как хотелось бы. При этом в начале этой неделе он пожаловался на проблемы с локтем, из-за которых ему пока не удается показывать свой лучший теннис.

    Ван Аш

    Люка тем временем не так давно стал первым теннисистом 2004 года рождения, который вошел в топ-100.

    Это случилось в начале апреля, когда французский теннисист выиграл грунтовый «челленджер» в Сан-Ремо.

    Вскоре после этого Ван Аш прошел один раунд в португальском Эшториле. После победы над Педру Соузой 87-я ракетка мира уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

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    В Монте-Карло Ван Аш не прошел квалификацию, сенсационно проиграв в решающем раунде Гахову.

    Зато в Баня-Луке 18-летний теннисист начал с волевой победы над Стэном Вавринкой — 1:6, 7:6, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Ван Аша в этом матче можно поставить за 9.00.

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    На грунте Новаку все-таки не так легко, как на харде, а тем более после большого перерыва. Скорее всего, оптимальную форму серб наберет уже ближе к Ролан Гаррос.

    Поэтому у Ван Аша есть шанс избежать разгромного поражения.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 17,5 за 1.97.

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    1.97
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    Джокович — Ван Аш: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович разгромить Ван Аша?
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