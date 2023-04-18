Россиянка Анастасия Потапова сыграет против хорватки Петры Мартич в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:00 мск. Мартич — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мартич

Петра пробилась в основную сетку через квалификацию. В отборе ей удалось обыграть представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову и немку Сабину Лисицки.

Главным успехом хорватской теннисистки в этом году пока что остается выход в финал турнира в австрийском Линце в начале февраля.

И тогда в решающем матче Мартич проиграла как раз Потаповой, причем с разгромным счетом — 3:6, 1:6.

Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что в прошлом году Мартич выиграла 15 из 20 матчей на грунте.

Потапова

Анастасия тем временем пока ни разу не играла на грунте в этом году.

Россиянка сделала небольшой перерыв после классной серии турниров на харде.

В прошлом месяце Потапова дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Дальше ее не пустила американка Джессика Пегула. Правда, здесь важно отметить, что в третьем сете Настя не реализовала два матчбола.

Все прогнозы на теннис

В Остине и Индиан-Уэллсе Потапова выиграла по одному матчу, но перед этим, как уже упоминалось выше, она взяла титул в Линце.

В прошлом сезоне Потапова тоже довольно успешно выступала на грунте. Более того, она стала победительницей турнира в Стамбуле, а также дошла до полуфинала в Лозанне и Гамбурге.

Прогноз и ставка

На Мартич в этом матче можно поставить за 2.50, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.53.

Помимо недавней встречи в Линце, также стоит отметить, что в прошлом году Анастасия спокойно обыграла Петру на грунте в Стамбуле — 6:2, 6:3.

И с учетом недавнего выступления россиянки в Индиан-Уэллсе можно предположить, что она продлит серию побед над Мартич.

Ставка — победа Потаповой в двух сетах за 2.27.