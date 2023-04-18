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    Потапова продлит серию побед над Мартич?

    Мартич — Потапова. Прогноз (к. 2.27) и ставки на турнир в Штутгарте 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мартич — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против хорватки Петры Мартич в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:00 мск. Мартич — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 18 Апреля 2023 года

    Мартич

    Петра пробилась в основную сетку через квалификацию. В отборе ей удалось обыграть представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову и немку Сабину Лисицки.

    Главным успехом хорватской теннисистки в этом году пока что остается выход в финал турнира в австрийском Линце в начале февраля.

    И тогда в решающем матче Мартич проиграла как раз Потаповой, причем с разгромным счетом — 3:6, 1:6.

    Но в контексте предстоящей встречи важно отметить, что в прошлом году Мартич выиграла 15 из 20 матчей на грунте.

    Потапова

    Анастасия тем временем пока ни разу не играла на грунте в этом году.

    Россиянка сделала небольшой перерыв после классной серии турниров на харде.

    В прошлом месяце Потапова дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Дальше ее не пустила американка Джессика Пегула. Правда, здесь важно отметить, что в третьем сете Настя не реализовала два матчбола.

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    В Остине и Индиан-Уэллсе Потапова выиграла по одному матчу, но перед этим, как уже упоминалось выше, она взяла титул в Линце.

    В прошлом сезоне Потапова тоже довольно успешно выступала на грунте. Более того, она стала победительницей турнира в Стамбуле, а также дошла до полуфинала в Лозанне и Гамбурге.

    Прогноз и ставка

    На Мартич в этом матче можно поставить за 2.50, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.53.

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    Помимо недавней встречи в Линце, также стоит отметить, что в прошлом году Анастасия спокойно обыграла Петру на грунте в Стамбуле — 6:2, 6:3.

    И с учетом недавнего выступления россиянки в Индиан-Уэллсе можно предположить, что она продлит серию побед над Мартич.

    Ставка — победа Потаповой в двух сетах за 2.27.

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    Мартич — Потапова: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на теннис. Потапова продлит серию побед над Мартич?
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