Россиянка Екатерина Александрова сыграет против хорватки Донны Векич в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. Александрова — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина начала грунтовую часть сезона в Чарльстоне. Для первого раза получилось неплохо — россиянка дошла до четвертьфинала.

В первом матче Екатерина разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, после чего выиграла у австрийки Юлии Грабер.

После этого Александрова провела не лучший матч против швейцарки Белинды Бенчич (3:6, 3:6).

В сезоне-2021 Александрова дошла в Штутгарте до четвертьфинала, а в прошлом году — до второго круга.

Векич

Донна тем временем еще ни разу не играла на грунте в этом году.

В прошлом месяце Векич не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллсе и прошла лишь один раунд в Майами.

Но при этом можно сказать, что Векич успешно проводит первую половину сезона.

В начале марта Донна выиграла турнир в мексиканском Монтеррее, победив в финале француженку Каролин Гарсия.

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А в январе Векич дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

В прошлом году главным успехом Векич на грунте стал выход во второй круг Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Векич букмекеры предлагают за 2.41.

Скорее всего, Екатерина выйдет в следующий раунд. Глядя на предыдущие сезоны, можно заметить, что грунт явно не самое любимое покрытие для Векич. В то время как россиянка в прошлом году дошла до полуфинала сначала в Чарльстоне, а потом и на крупном турнире в Мадриде.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.33.