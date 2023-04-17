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    Александрова обыграет Векич с разгромным счетом?

    Александрова — Векич. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Штутгарте 17 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Векич
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против хорватки Донны Векич в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 18:00 мск. Александрова — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Екатерина начала грунтовую часть сезона в Чарльстоне. Для первого раза получилось неплохо — россиянка дошла до четвертьфинала.

    В первом матче Екатерина разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, после чего выиграла у австрийки Юлии Грабер.

    После этого Александрова провела не лучший матч против швейцарки Белинды Бенчич (3:6, 3:6).

    В сезоне-2021 Александрова дошла в Штутгарте до четвертьфинала, а в прошлом году — до второго круга.

    Векич

    Донна тем временем еще ни разу не играла на грунте в этом году.

    В прошлом месяце Векич не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллсе и прошла лишь один раунд в Майами.

    Но при этом можно сказать, что Векич успешно проводит первую половину сезона.

    В начале марта Донна выиграла турнир в мексиканском Монтеррее, победив в финале француженку Каролин Гарсия.

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    А в январе Векич дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    В прошлом году главным успехом Векич на грунте стал выход во второй круг Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 1.57, победу Векич букмекеры предлагают за 2.41.

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    Скорее всего, Екатерина выйдет в следующий раунд. Глядя на предыдущие сезоны, можно заметить, что грунт явно не самое любимое покрытие для Векич. В то время как россиянка в прошлом году дошла до полуфинала сначала в Чарльстоне, а потом и на крупном турнире в Мадриде.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.33.

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    Александрова — Векич: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет Векич с разгромным счетом?
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