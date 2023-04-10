Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Бена Шелтона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — 12:00 мск. Шелтон — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Бен на минувшей неделе провел первый в карьере матч на грунте. Кроме того, он впервые сыграл на турнире в Европе.

В португальском Эшториле Шелтон начал с классной победы над французом Констаном Лестьенном — 7:5, 7:5. Для дебютного матча на новом покрытии американец сыграл просто шикарно.

Но развить успех не получилось. Во втором раунде 20-летний теннисист потерпел разгромное поражение от Доминика Тима — 2:6, 2:6.

Счет, безусловно, удивил, но при этом стоит отметить, что австриец красиво использовал слабые стороны в игре Шелтона. Учитывая то, что Бен левша, Доминик постоянно бил ему под правую руку — и это сработало.

Димитров

Григор тем временем пока еще не играл на грунте. После «Мастерса» в Майами, где ему удалось выиграть один матч, болгарин решил сделать небольшую паузу.

В этом году пока что главным достижением Димитрова остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. После побед над Асланом Карацевым, Хубертом Хуркачем и Алексом Де Минауром его остановил Даниил Медведев.

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Еще два матча Димитров выиграл на Открытом чемпионате Австралии. В третьем раунде бывший бойфренд Марии Шараповой проиграл Новаку Джоковичу.

Но в контексте предстоящего матча, в первую очередь, надо отметить, что Димитров здорово играет на грунте. Например, год назад ему удалось дойти в Монте-Карло до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 4.45, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.21.

Григор наверняка посмотрел недавний матч Бена против Тима. Можно сказать, что австриец вскрыл главные проблемы в игре американца. И опытный болгарин, скорее всего, воспользуется этими подсказками.

Но и без этого очевидно, что Шелтону будет очень сложно противостоять Димитрову на грунте.

Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-4,5) за 1.94.