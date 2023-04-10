ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
    Все новости спорта

    Димитров обыграет Шелтона с разгромным счетом?

    Шелтон — Димитров. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Григор Димитров Прогнозы на Бен Шелтон
    Прогноз и ставки на Шелтон — Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Бена Шелтона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — 12:00 мск. Шелтон — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2023 года
    Бен Шелтон (США)
  • Эшторил. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 11:00 Григор Димитров Григор Димитров
  • Болгария
    •

    Шелтон

    Бен на минувшей неделе провел первый в карьере матч на грунте. Кроме того, он впервые сыграл на турнире в Европе.

    В португальском Эшториле Шелтон начал с классной победы над французом Констаном Лестьенном — 7:5, 7:5. Для дебютного матча на новом покрытии американец сыграл просто шикарно.

    Но развить успех не получилось. Во втором раунде 20-летний теннисист потерпел разгромное поражение от Доминика Тима — 2:6, 2:6.

    Счет, безусловно, удивил, но при этом стоит отметить, что австриец красиво использовал слабые стороны в игре Шелтона. Учитывая то, что Бен левша, Доминик постоянно бил ему под правую руку — и это сработало.

    Димитров

    Григор тем временем пока еще не играл на грунте. После «Мастерса» в Майами, где ему удалось выиграть один матч, болгарин решил сделать небольшую паузу.

    В этом году пока что главным достижением Димитрова остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. После побед над Асланом Карацевым, Хубертом Хуркачем и Алексом Де Минауром его остановил Даниил Медведев.

    Все прогнозы на теннис

    Еще два матча Димитров выиграл на Открытом чемпионате Австралии. В третьем раунде бывший бойфренд Марии Шараповой проиграл Новаку Джоковичу.

    Но в контексте предстоящего матча, в первую очередь, надо отметить, что Димитров здорово играет на грунте. Например, год назад ему удалось дойти в Монте-Карло до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Шелтона в этом матче можно поставить за 4.45, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.21.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Григор наверняка посмотрел недавний матч Бена против Тима. Можно сказать, что австриец вскрыл главные проблемы в игре американца. И опытный болгарин, скорее всего, воспользуется этими подсказками.

    Но и без этого очевидно, что Шелтону будет очень сложно противостоять Димитрову на грунте.

    Ставка — победа Димитрова с форой по геймам (-4,5) за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хуркач — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бетис — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шелтон — Димитров: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Димитров обыграет Шелтона с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры