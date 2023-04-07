Калинская
Анна впервые вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире WTA.
И впервые в этом году ей удалось выиграть три матча подряд. До этого ей удалось пройти больше одного раунда только на турнире в Остине.
В четверг Калинская одержала победу над Викторией Азаренко — 6:4, 7:6.
Во втором сете россиянка не смогла подать на матч при счете 5:4, но в итоге дожала экс-первую ракетку мира на тай-брейке.
В предыдущих матчах на этой неделе Калинская выиграла у Ангелины Калининой и Ализе Корне.
Жабер
Онс проводит пока что лучший турнир после неприятной травмы колена, из-за которая она неудачно выступила в Индиан-Уэллсе и Майами.
На этой неделе теннисистка из Туниса пока не отдала ни одного сета. Правда, и опасных соперниц у нее тоже не было.
В первом матче Жабер спокойно обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:3.
В следующем раунде пятая ракетка мира одержала победу над американкой Каролайн Доулхайд — 6:3, 7:5.
В прошлом году Жабер дошла в Чарльстоне до финала.
Прогноз и ставка
На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.56, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.51.
Многое здесь, безусловно, зависит от состояния Жабер. Если она в порядке, тогда Анна вряд ли выйдет в полуфинал.
Но при этом очевидно, что россиянка способна навязать борьбу одной из лучших теннисисток мира.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.87.