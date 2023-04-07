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    Калинская обыграет Жабер в двух сетах?

    Калинская — Жабер. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Чарльстоне 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Жабер
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. Калинская — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    Анна впервые вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире WTA.

    И впервые в этом году ей удалось выиграть три матча подряд. До этого ей удалось пройти больше одного раунда только на турнире в Остине.

    В четверг Калинская одержала победу над Викторией Азаренко — 6:4, 7:6.

    Во втором сете россиянка не смогла подать на матч при счете 5:4, но в итоге дожала экс-первую ракетку мира на тай-брейке.

    В предыдущих матчах на этой неделе Калинская выиграла у Ангелины Калининой и Ализе Корне.

    Жабер

    Онс проводит пока что лучший турнир после неприятной травмы колена, из-за которая она неудачно выступила в Индиан-Уэллсе и Майами.

    На этой неделе теннисистка из Туниса пока не отдала ни одного сета. Правда, и опасных соперниц у нее тоже не было.

    В первом матче Жабер спокойно обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:3.

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    В следующем раунде пятая ракетка мира одержала победу над американкой Каролайн Доулхайд — 6:3, 7:5.

    В прошлом году Жабер дошла в Чарльстоне до финала.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.56, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.51.

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    Многое здесь, безусловно, зависит от состояния Жабер. Если она в порядке, тогда Анна вряд ли выйдет в полуфинал.

    Но при этом очевидно, что россиянка способна навязать борьбу одной из лучших теннисисток мира.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.87.

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    Калинская — Жабер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на теннис. Калинская обыграет Жабер в двух сетах?
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