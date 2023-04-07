Бенчич
Белинда начала турнир с разгромной победы над Катрин Себов из Канады — 6:0, 6:3.
В следующем раунде швейцарка выиграла у Шелби Роджерс — 4:6, 7:5, 6:2.
Бенчич мощно провела решающий сет, взяв 93 процента очков на первой подаче и 60 процентов — на второй.
Бенчич — действующая чемпионка турнира в Чарльстоне. Год назад она выиграла в решающем матче у Онс Жабер.
Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Бенчич выиграла 13 из 17-ти матчей на грунте.
Александрова
Екатерина тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе.
В первом матче российская теннисистка разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:3.
В следующем раунде Александрова выиграла у австрийки Юлий Грабер — 6:4, 6:2. В первом сете соперница вела с брейком, но в итоге россиянка взяла четыре гейма подряд и забрала партию.
Александрова второй год подряд дошла в Чарльстоне до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.54, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.48.
В прошлом году пути Екатерины и Белинды пересеклись в полуфинале турнира в Чарльстоне. Швейцарка выиграла тот матч со счетом 6:4, 6:3.
Совсем недавно Александрова взяла реванш, обыграв Бенчич в Майами — 7:6, 6:3.
И на данный момент в противостоянии ничья — 3:3.
Скорее всего, соперницы проведут еще один напряженный матч, в котором будет как минимум два затяжных сета.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.