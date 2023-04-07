Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 23:00 мск. Бенчич — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Белинда начала турнир с разгромной победы над Катрин Себов из Канады — 6:0, 6:3.

В следующем раунде швейцарка выиграла у Шелби Роджерс — 4:6, 7:5, 6:2.

Бенчич мощно провела решающий сет, взяв 93 процента очков на первой подаче и 60 процентов — на второй.

Бенчич — действующая чемпионка турнира в Чарльстоне. Год назад она выиграла в решающем матче у Онс Жабер.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Бенчич выиграла 13 из 17-ти матчей на грунте.

Александрова

Екатерина тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе.

В первом матче российская теннисистка разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:1, 6:3.

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В следующем раунде Александрова выиграла у австрийки Юлий Грабер — 6:4, 6:2. В первом сете соперница вела с брейком, но в итоге россиянка взяла четыре гейма подряд и забрала партию.

Александрова второй год подряд дошла в Чарльстоне до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Бенчич в этом матче можно поставить за 1.54, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.48.

В прошлом году пути Екатерины и Белинды пересеклись в полуфинале турнира в Чарльстоне. Швейцарка выиграла тот матч со счетом 6:4, 6:3.

Совсем недавно Александрова взяла реванш, обыграв Бенчич в Майами — 7:6, 6:3.

И на данный момент в противостоянии ничья — 3:3.

Скорее всего, соперницы проведут еще один напряженный матч, в котором будет как минимум два затяжных сета.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.