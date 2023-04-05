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    Блинкова шокирует Пегулу?

    Пегула — Блинкова. Прогноз (к. 2.00) и ставки на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Джессики Пегулы во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:00 мск. Пегула — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пегула

    На прошлой неделе Джессика дошла до полуфинала на крупном турнире в Майами.

    После эпичного матча с Анастасией Потаповой (4:6, 6:3, 7:6) в 1/4 финала американка проиграла Елене Рыбакиной (6:7, 4:6).

    Интересно, что в этом году Пегула выиграла меньше трех матчей только на одном турнире — в Индиан-Уэллсе. Здесь она не смогла пройти четвертый круг, уступив Петре Квитовой.

    В прошлом году Пегула успешно провела грунтовую часть сезона. Сначала она дошла до финала в Мадриде, а чуть позже добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

    Блинкова

    Блинкова тем временем начала турнир с классной победы над венгеркой Анной Бондар — 7:6, 6:2.

    Как ни странно, Анна шикарно провела геймы на собственной подаче — соперница не реализовала ни одного брейк-пойнта

    Россиянка взяла 79 процентов очков на первой подаче и 54 процента — на второй. Для первого матча на грунте — просто идеально.

    Все прогнозы на теннис

    Блинкова подтвердила, что способна показывать свой лучший теннис не только на харде, но и на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.12, победу Блинковой букмекеры предлагают за 6.15.

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    С одной стороны, все очевидно — все-таки американка здесь явная фаворитка. Но есть ощущение, что Анна так просто не отпустит соперницу с корта. Будет борьба.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Пегула — Блинкова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова шокирует Пегулу?
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