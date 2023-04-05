Азаренко
В этом году Виктория не выиграла ни одного матча только на турнирах в Индиан-Уэллсе и Аделаиде. Здесь она сразу же уступила Каролине Муховой и Веронике Кудерметовой соответсвенно.
А в остальных случаях Азаренко обязательно проходила хотя бы один раунд.
В Майами бывшая первая ракетка мира разгромила итальянку Камилу Джорджи, после чего неожиданно проиграла польской теннисистке Магде Линетт (6:7, 6:2, 4:6).
Главным успехом Азаренко в этом году пока что остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Стивенс
Слоун тем временем начала турнир с волевой победы над Луизой Чирико — 3:6, 6:1, 6:2.
После первого сета бывшая третья ракетка мира не проиграла ни одного гейма на собственной подаче.
В прошлом месяце Стивенс дошла до четвертьфинала в Остине, но при этом не выиграла ни одного матча на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.
Еще два матча американка выиграла на турнире в мексиканской Мериде. Примечательно, что перед этим она не прошла ни одного раунда Окленде, Хобарте и на Открытом чемпионате Австралии.
Стивенс выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2016. В 2019 и 2021 ей удалось дойти до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.42, победу Стивенс букмекеры предлагают за 2.87.
Виктория сыграет против Слоун впервые в 2019 года. Интересно, что в том матче американка обыграла белоруску на грунте в Мадриде.
И с учетом того, что Стивенс отлично играет на грунте (даже в прошлом году ей удалось дойти до четвертьфинала на Ролан Гаррос), можно предположить, что Азаренко ждет сложный матч.
Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.97.