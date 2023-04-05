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    Азаренко снова проиграет Стивенс на грунте?

    Азаренко — Стивенс. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Стивенс
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против американки Слоун Стивенс во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 02:00 мск. Азаренко — Стивенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Азаренко

    В этом году Виктория не выиграла ни одного матча только на турнирах в Индиан-Уэллсе и Аделаиде. Здесь она сразу же уступила Каролине Муховой и Веронике Кудерметовой соответсвенно.

    А в остальных случаях Азаренко обязательно проходила хотя бы один раунд.

    В Майами бывшая первая ракетка мира разгромила итальянку Камилу Джорджи, после чего неожиданно проиграла польской теннисистке Магде Линетт (6:7, 6:2, 4:6).

    Главным успехом Азаренко в этом году пока что остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Стивенс

    Слоун тем временем начала турнир с волевой победы над Луизой Чирико — 3:6, 6:1, 6:2.

    После первого сета бывшая третья ракетка мира не проиграла ни одного гейма на собственной подаче.

    В прошлом месяце Стивенс дошла до четвертьфинала в Остине, но при этом не выиграла ни одного матча на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

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    Еще два матча американка выиграла на турнире в мексиканской Мериде. Примечательно, что перед этим она не прошла ни одного раунда Окленде, Хобарте и на Открытом чемпионате Австралии.

    Стивенс выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2016. В 2019 и 2021 ей удалось дойти до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.42, победу Стивенс букмекеры предлагают за 2.87.

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    Виктория сыграет против Слоун впервые в 2019 года. Интересно, что в том матче американка обыграла белоруску на грунте в Мадриде.

    И с учетом того, что Стивенс отлично играет на грунте (даже в прошлом году ей удалось дойти до четвертьфинала на Ролан Гаррос), можно предположить, что Азаренко ждет сложный матч.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.97.

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    Азаренко — Стивенс: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Азаренко снова проиграет Стивенс на грунте?
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