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    Тим снова проиграет?

    Тим — Офнер. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Эшториле 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Офнер
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    Доминик Тим
    Австрийцы Доминик Тим и Себастьян Офнер встретятся в первом круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 12:00 мск. Тим — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 04 Апреля 2023 года

    Тим

    Тима можно смело назвать главным разочарованием первой части сезона.

    До сих пор в этом году бывшая третья ракетка мира выиграл лишь один матч.

    Одна победа и десять поражений — так провел предыдущие три месяца теннисист, который еще несколько лет назад был одним из фаворитов даже на турнирах «Большого шлема».

    В марта Тим не смог преодолеть первый круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, проиграв Адриану Маннарино и Лоренцо Сонего соответственно.

    Доминик занимает 111-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Офнер

    Себастьян пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у нидерландца Робина Хаасе и португальца Фредерику Силвы.

    Для австрийца это уже четвертый турнир на грунте в этом году.

    В марте он дошел до финала на «челленджерах» в турецкой Анталье и хорватском Задаре. В Сан-Ремо 122-я ракетка мира выиграл только один матч.

    Все прогнозы на теннис

    В январе Офнер остановился в шаге от титула на «челленджере» в Тенерифе. В решающем матче 26-летний теннисист проиграл россиянину Александру Шевченко.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.62, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.30.

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    В прошлом году Доминик с трудом выиграл у Себастьяна на турнире в Кицбюэле. В том матче австрийцам понадобился третий сет.

    И вполне вероятно, что на этот раз им тоже не хватит двух партий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Очевидно, что на Тима сейчас опасно ставить.

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    Тим — Офнер: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на теннис. Тим снова проиграет?
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