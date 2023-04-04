Тим
Тима можно смело назвать главным разочарованием первой части сезона.
До сих пор в этом году бывшая третья ракетка мира выиграл лишь один матч.
Одна победа и десять поражений — так провел предыдущие три месяца теннисист, который еще несколько лет назад был одним из фаворитов даже на турнирах «Большого шлема».
В марта Тим не смог преодолеть первый круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, проиграв Адриану Маннарино и Лоренцо Сонего соответственно.
Доминик занимает 111-е место в текущей версии рейтинга ATP.
Офнер
Себастьян пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у нидерландца Робина Хаасе и португальца Фредерику Силвы.
Для австрийца это уже четвертый турнир на грунте в этом году.
В марте он дошел до финала на «челленджерах» в турецкой Анталье и хорватском Задаре. В Сан-Ремо 122-я ракетка мира выиграл только один матч.
В январе Офнер остановился в шаге от титула на «челленджере» в Тенерифе. В решающем матче 26-летний теннисист проиграл россиянину Александру Шевченко.
Прогноз и ставка
На Тима в этом матче можно поставить за 1.62, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.30.
В прошлом году Доминик с трудом выиграл у Себастьяна на турнире в Кицбюэле. В том матче австрийцам понадобился третий сет.
И вполне вероятно, что на этот раз им тоже не хватит двух партий.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Очевидно, что на Тима сейчас опасно ставить.