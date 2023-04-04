Австрийцы Доминик Тим и Себастьян Офнер встретятся в первом круге турнира в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 12:00 мск. Тим — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Тима можно смело назвать главным разочарованием первой части сезона.

До сих пор в этом году бывшая третья ракетка мира выиграл лишь один матч.

Одна победа и десять поражений — так провел предыдущие три месяца теннисист, который еще несколько лет назад был одним из фаворитов даже на турнирах «Большого шлема».

В марта Тим не смог преодолеть первый круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, проиграв Адриану Маннарино и Лоренцо Сонего соответственно.

Доминик занимает 111-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Офнер

Себастьян пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у нидерландца Робина Хаасе и португальца Фредерику Силвы.

Для австрийца это уже четвертый турнир на грунте в этом году.

В марте он дошел до финала на «челленджерах» в турецкой Анталье и хорватском Задаре. В Сан-Ремо 122-я ракетка мира выиграл только один матч.

Все прогнозы на теннис

В январе Офнер остановился в шаге от титула на «челленджере» в Тенерифе. В решающем матче 26-летний теннисист проиграл россиянину Александру Шевченко.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.62, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.30.

В прошлом году Доминик с трудом выиграл у Себастьяна на турнире в Кицбюэле. В том матче австрийцам понадобился третий сет.

И вполне вероятно, что на этот раз им тоже не хватит двух партий.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Очевидно, что на Тима сейчас опасно ставить.