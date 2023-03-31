Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 03:30 мск. Рыбакина — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена вышла в полуфинал турнира WTA 1000 второй раз в карьере. Первый был ранее в этом месяце в Индиан-Уэллсе, где она взяла титул.

В четвертьфинале Рыбакина разгромила Мартину Тревизан — 6:3, 6:0.

В первом сете итальянка еще хоть как-то сопротивлялась, а во втором почти сразу стало ясно, что дело идет к разгрому.

Во второй партии Елена взяла 100 процентов очков на первой подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Примечательно, что Рыбакина первой с 2018-го провела четыре подряд матча с 10+ эйсов. Всего в Майами у нее уже 46 подач навылет.

Пегула

Джессика тем временем второй год подряд дошла в Майами до полуфинала. В прошлом сезоне на этой стадии ее остановила Ига Швентек.

В четвертьфинале у Пегулы был сумасшедший матч против Анастасии Потаповой — 6:4, 3:6, 7:6.

В третьем сете российская теннисистка дважды упустила шанс подать на матч — при счете 5:4 и 6:5. В первом случае американка спасла двойной матчбол.

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Важно отметить, что Пегула, как и соперница, не лучшим образом играла на собственной подаче, отыграв лишь 10 из 17 брейк-пойнтов. На первой подаче она взяла 60 процентов очков.

Пегула обыграла Потапову на втором турнире подряд. В Индиан-Уэллсе у девушек тоже был невероятно напряженный матч.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.56.

В женском теннисе может произойти все что угодно, достаточно вспомнить вчерашнее поражение Арины Соболенко от Сораны Кырсти, но в данном случае логично предположить, что Елена остановит американскую теннисистку, которая потратила невероятное количество сил и эмоций в игре с Потаповой.

При этом нельзя не сказать, что Рыбакина дважды проиграла Пегуле в прошлом сезоне.

Это момент тоже надо учитывать, но очевидно, что сейчас теннисистка из Казахстана готова взять реванш.

Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.24.