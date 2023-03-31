Рыбакина
Елена вышла в полуфинал турнира WTA 1000 второй раз в карьере. Первый был ранее в этом месяце в Индиан-Уэллсе, где она взяла титул.
В четвертьфинале Рыбакина разгромила Мартину Тревизан — 6:3, 6:0.
В первом сете итальянка еще хоть как-то сопротивлялась, а во втором почти сразу стало ясно, что дело идет к разгрому.
Во второй партии Елена взяла 100 процентов очков на первой подаче и реализовала три брейк-пойнта.
Примечательно, что Рыбакина первой с 2018-го провела четыре подряд матча с 10+ эйсов. Всего в Майами у нее уже 46 подач навылет.
Пегула
Джессика тем временем второй год подряд дошла в Майами до полуфинала. В прошлом сезоне на этой стадии ее остановила Ига Швентек.
В четвертьфинале у Пегулы был сумасшедший матч против Анастасии Потаповой — 6:4, 3:6, 7:6.
В третьем сете российская теннисистка дважды упустила шанс подать на матч — при счете 5:4 и 6:5. В первом случае американка спасла двойной матчбол.
Важно отметить, что Пегула, как и соперница, не лучшим образом играла на собственной подаче, отыграв лишь 10 из 17 брейк-пойнтов. На первой подаче она взяла 60 процентов очков.
Пегула обыграла Потапову на втором турнире подряд. В Индиан-Уэллсе у девушек тоже был невероятно напряженный матч.
Прогноз и ставка
На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.56.
В женском теннисе может произойти все что угодно, достаточно вспомнить вчерашнее поражение Арины Соболенко от Сораны Кырсти, но в данном случае логично предположить, что Елена остановит американскую теннисистку, которая потратила невероятное количество сил и эмоций в игре с Потаповой.
При этом нельзя не сказать, что Рыбакина дважды проиграла Пегуле в прошлом сезоне.
Это момент тоже надо учитывать, но очевидно, что сейчас теннисистка из Казахстана готова взять реванш.
Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.24.