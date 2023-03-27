Хуркач
У Хуберта в предыдущем раунде был сумасшедший матч против Танаси Коккинакиса.
Поля одержал волевую победу — 6:7, 7:6, 7:6. Три тай-брейка в одном матче — это, конечно, серьезное испытание для нервной системы.
Интересно при этом, что на тай-брейке второго сета Хуркач отыграл три матчбола, а в решающей партии — еще два. В общем, это был настоящий теннисный триллер.
Хуркач ранее очень успешно выступал в Майами. В сезоне-2021 ему удалось взять титул, а в прошлом сезоне поляк добрался до полуфинала.
Маннарино
Адриан тем временем начал турнир с волевой победы над талантливым китайцем Шан Цзюньчэнем — 1:6, 6:4, 6:2.
Во втором раунде французский теннисист выиграл у американца Бена Шелтона — 6:4, 3:6, 6:1.
В решающем сете у соперника совершенно не заладилась игра на собственной подаче, благодаря чему Маннарино сделал два брейка.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Маннарино тоже прошел два раунда, после чего уступил Яннику Синнеру.
В этом году Адриан еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.26, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.86.
В прошлом году у Хуберта было два непростых матча против Маннарино. В первом он неожиданно уступил французу на Australian Open, а во втором с трудом обыграл Адриана на «Мастерсе» в Париже.
И в предстоящем матче Маннарино, скорее всего, тоже заставит поляка нервничать.
Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.