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    Хуркачу может не хватить двух сетов для победы над Маннарино

    Хуркач — Маннарино. Прогноз (к. 2.05) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Маннарино
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:30 мск. Хуркач — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2023 года

    Хуркач

    У Хуберта в предыдущем раунде был сумасшедший матч против Танаси Коккинакиса.

    Поля одержал волевую победу — 6:7, 7:6, 7:6. Три тай-брейка в одном матче — это, конечно, серьезное испытание для нервной системы.

    Интересно при этом, что на тай-брейке второго сета Хуркач отыграл три матчбола, а в решающей партии — еще два. В общем, это был настоящий теннисный триллер.

    Хуркач ранее очень успешно выступал в Майами. В сезоне-2021 ему удалось взять титул, а в прошлом сезоне поляк добрался до полуфинала.

    Маннарино

    Адриан тем временем начал турнир с волевой победы над талантливым китайцем Шан Цзюньчэнем — 1:6, 6:4, 6:2.

    Во втором раунде французский теннисист выиграл у американца Бена Шелтона — 6:4, 3:6, 6:1.

    В решающем сете у соперника совершенно не заладилась игра на собственной подаче, благодаря чему Маннарино сделал два брейка.

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    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Маннарино тоже прошел два раунда, после чего уступил Яннику Синнеру.

    В этом году Адриан еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.26, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.86.

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    В прошлом году у Хуберта было два непростых матча против Маннарино. В первом он неожиданно уступил французу на Australian Open, а во втором с трудом обыграл Адриана на «Мастерсе» в Париже.

    И в предстоящем матче Маннарино, скорее всего, тоже заставит поляка нервничать.

    Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.

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    Хуркач — Маннарино: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Хуркачу может не хватить двух сетов для победы над Маннарино
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