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    Калинская третий год подряд пройдет первый круг в Майами

    Калинская — Хименес-Касинцева. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Майами 21 марта 2023 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:30 мск. Калинская — Хименес-Касинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    Анна в начале месяца прошла один раунд в Индиан-Уэллсе. После разгромной победы над американкой Алисией Паркс россиянка проиграла чешке Каролине Плишковой (6:2, 0:6, 4:6).

    На турнире в Остине Калинская дошла до четвертьфинала. Здесь ее остановила американка Даниэль Коллинс. Примечательно, что в этом матче Анна тоже уверенно взяла первую партию, но две следующие отдала почти без борьбы.

    Также стоит отметить, что в феврале 24-летняя теннисистка не прошла квалификацию на турнирах в Дохе и Дубае.

    В сезоне-2021 и 2022 Калинская дошла в Майами до третьего круга.

    Хименес-Касинцева

    Виктория оказалась среди тех, кому организаторы турнира предоставили wild card.

    В этом году 17-летняя теннисистка до сих пор успела сыграть лишь на двух турнирах.

    В первой половине марта представительница Андорры взяла титул на грунтовом турнире ITF в американском городе Бока-Ратон.

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    В январе Хименес-Касинцева не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии. В решающем раунде Виктоия проиграла немке Еве Лис.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.35, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 3.21.

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    Анна, как ни странно, до сих очень успешно выступала в Майами. И на этот раз у нее тоже есть отличная возможность пройти хотя бы один раунд. Все-таки Хименес-Касинцева пока делает лишь первые шаги в WTA-туре.

    Ставка — победа Калинской в двух сетах за 1.90.

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    Калинская — Хименес-Касинцева: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на теннис. Калинская третий год подряд пройдет первый круг в Майами
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