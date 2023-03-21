Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:30 мск. Калинская — Хименес-Касинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

Анна в начале месяца прошла один раунд в Индиан-Уэллсе. После разгромной победы над американкой Алисией Паркс россиянка проиграла чешке Каролине Плишковой (6:2, 0:6, 4:6).

На турнире в Остине Калинская дошла до четвертьфинала. Здесь ее остановила американка Даниэль Коллинс. Примечательно, что в этом матче Анна тоже уверенно взяла первую партию, но две следующие отдала почти без борьбы.

Также стоит отметить, что в феврале 24-летняя теннисистка не прошла квалификацию на турнирах в Дохе и Дубае.

В сезоне-2021 и 2022 Калинская дошла в Майами до третьего круга.

Хименес-Касинцева

Виктория оказалась среди тех, кому организаторы турнира предоставили wild card.

В этом году 17-летняя теннисистка до сих пор успела сыграть лишь на двух турнирах.

В первой половине марта представительница Андорры взяла титул на грунтовом турнире ITF в американском городе Бока-Ратон.

Все прогнозы на теннис

В январе Хименес-Касинцева не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии. В решающем раунде Виктоия проиграла немке Еве Лис.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.35, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 3.21.

Анна, как ни странно, до сих очень успешно выступала в Майами. И на этот раз у нее тоже есть отличная возможность пройти хотя бы один раунд. Все-таки Хименес-Касинцева пока делает лишь первые шаги в WTA-туре.

Ставка — победа Калинской в двух сетах за 1.90.