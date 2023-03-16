Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 01:00 мск. Медведев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

У Даниила в предыдущем раунде был настоящий матч-триллер против Александра Зверева.

В первом сете Медведев проиграл на тай-брейке, а в середине второго случился неприятный эпизод — россиянин подвернул голеностоп.

Все указывало на то, что Зверев дожмет одного из главных фаворитов турниров. Но Медведев все-таки наше в себе силы на камбэк.

Вторую партию Даниил забил на тай-брейке, а в решающей ему удалось взять гейм на приеме при счете 5:5. К слову, перед этим Медведев еще и матчбол не реализовал.

В общем, эпичная игра, по итогам которой победная серия Медведева достигла 17 матчей.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» не на грунте.

В четвертом раунде Давидович-Фокина остановил чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 6:4. Испанец прошел дальше, прежде всего, благодаря классной игре на приеме.

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Перед этим 28-я ракетка мира выиграл у Карена Хачанова — 6:3, 1:6, 6:4. И здесь Алехандро тоже здорово действовал в геймах на подаче соперника, особенно в решающем сете.

Давидович-Фокина впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 4.60.

Даниил после победы над Зверевым признался, что переживает по поводу эпизода, в котором он подвернул ногу. Россиянин уверен, что в ближайшие дни болевые ощущения не исчезнут.

И также надо учитывать, что в предыдущем матче Медведев провел на корте больше трех часов.

Это не говорит о том, что надо срочно ставить на Давидовича-Фокину, но очевидно, что у испанца есть шанс как минимум заставить соперника нервничать.

К слову, в середине февраля на турнире в Роттердаме Медведев дожал Алехандро только в третьем сете. С того матча и началась его победная серия.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.