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    Давидович-Фокина может прервать победную серию Медведева

    Медведев — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Давидович-Фокина
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 01:00 мск. Медведев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 16 Марта 2023 года

    Медведев

    У Даниила в предыдущем раунде был настоящий матч-триллер против Александра Зверева.

    В первом сете Медведев проиграл на тай-брейке, а в середине второго случился неприятный эпизод — россиянин подвернул голеностоп.

    Все указывало на то, что Зверев дожмет одного из главных фаворитов турниров. Но Медведев все-таки наше в себе силы на камбэк.

    Вторую партию Даниил забил на тай-брейке, а в решающей ему удалось взять гейм на приеме при счете 5:5. К слову, перед этим Медведев еще и матчбол не реализовал.

    В общем, эпичная игра, по итогам которой победная серия Медведева достигла 17 матчей.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» не на грунте.

    В четвертом раунде Давидович-Фокина остановил чилийца Кристиана Гарина — 6:3, 6:4. Испанец прошел дальше, прежде всего, благодаря классной игре на приеме.

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    Перед этим 28-я ракетка мира выиграл у Карена Хачанова — 6:3, 1:6, 6:4. И здесь Алехандро тоже здорово действовал в геймах на подаче соперника, особенно в решающем сете.

    Давидович-Фокина впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 4.60.

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    Даниил после победы над Зверевым признался, что переживает по поводу эпизода, в котором он подвернул ногу. Россиянин уверен, что в ближайшие дни болевые ощущения не исчезнут.

    И также надо учитывать, что в предыдущем матче Медведев провел на корте больше трех часов.

    Это не говорит о том, что надо срочно ставить на Давидовича-Фокину, но очевидно, что у испанца есть шанс как минимум заставить соперника нервничать.

    К слову, в середине февраля на турнире в Роттердаме Медведев дожал Алехандро только в третьем сете. С того матча и началась его победная серия.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Медведев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина может прервать победную серию Медведева
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