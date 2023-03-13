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    Пол, скорее всего, остановит Хуркача

    Хуркач — Пол. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 13 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Пол
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Томми Пола в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 21:00 мск. Хуркач — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуберт спокойно преодолел предыдущий раунд, выиграв у представителя Авсралии Алексея Попырина.

    Поляку хватило двух сетов, в которых он отдал сопренику лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

    Хуркач, как обычно, здорово действовал в геймах на собственной подаче — соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм. При этом ему удалось реализовать три брейк-пойнта.

    Хуркач выиграл семь из восьми последних матчей. В конце февраля 11-я ракетка мира взял титул в Марселе.

    Пол

    Для Томми первый матч на турнире тоже не стал большой проблемой. Американец одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 6:3.

    Пол классно играл на приеме, реализовав 8 из 12 брейк-пойнтов. Но также стоит отметить, что без помощи соперника тоже не обошлось — немец часто ошибался на второй подаче, взяв лишь 32 процента очков.

    Все прогнозы на теннис

    В начале месяца Пол дошел до финала в Акапулько. В решающем матче полуфиналист Australian Open-2023 проиграл австралийцу Алексу Де Минауру.

    Лучшим результатом Пола в Индиан-Уэллс пока что остается выход в четвертый круг в сезоне-2021.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.72, победу Пола букмекеры предлагают за 2.12.

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    В данном случае вряд ли есть смысл рассматривать ставки на исход. В этом плане все сложно.

    Зато вполне вероятно, что теннисисты проведут как минимум два напряженных сета. Скорее всего, не обойдется и без тай-брейка.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк — за 1.92.

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    Хуркач — Пол: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на теннис. Пол, скорее всего, остановит Хуркача
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