Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Педро Качина во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Качин — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Качин

Педро начал турнир с победы над Николозом Басилашвили — 7:5, 6:3.

Аргентинец, как правило, играет на харде мало и почти всегда неудачно, но грузинский теннисист сейчас в такой ужасной форме, что с ним справился даже грунтовик.

Интересно, что для Качина это была всего лишь вторая победа в сезоне. До этого он смог пройти первый раунд только в Буэнос-Айресе.

А на остальных турнирах в этом году 66-я ракетка мира не выиграл ни одного матча.

Зверев

Александр тем временем на прошлой неделе наконец-то смог пройти дальше второго круга.

На турнире в Дубае Зверев добрался до полуфинала. И здесь уже было заметно, что бывшая вторая ракетка мира действительно находится в оптимальной форме. Последствия неприятной травмы голеностопа остались в прошлом.

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Немецкий теннисист выиграл у Иржи Легечки, Кристофера О`Коннелла и Лоренцо Сонего, после чего впервые в карьере проиграл Андрею Рублеву (3:6, 6:7).

В прошлом сезоне Зверев выиграл в Индиан-Уэллс лишь один матч, а за год до этого ему удалось дойти до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Зверева. На Качина можно поставить за 8.80.

Да, будет странно, если у немца возникнут проблемы с выходом в следующий раунд. Этот матч должен стать для него разминкой перед возможной встречей с Роберто Баутистой-Агутом или Эмилем Руусувуори.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.09.