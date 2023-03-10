Качин
Педро начал турнир с победы над Николозом Басилашвили — 7:5, 6:3.
Аргентинец, как правило, играет на харде мало и почти всегда неудачно, но грузинский теннисист сейчас в такой ужасной форме, что с ним справился даже грунтовик.
Интересно, что для Качина это была всего лишь вторая победа в сезоне. До этого он смог пройти первый раунд только в Буэнос-Айресе.
А на остальных турнирах в этом году 66-я ракетка мира не выиграл ни одного матча.
Зверев
Александр тем временем на прошлой неделе наконец-то смог пройти дальше второго круга.
На турнире в Дубае Зверев добрался до полуфинала. И здесь уже было заметно, что бывшая вторая ракетка мира действительно находится в оптимальной форме. Последствия неприятной травмы голеностопа остались в прошлом.
Немецкий теннисист выиграл у Иржи Легечки, Кристофера О`Коннелла и Лоренцо Сонего, после чего впервые в карьере проиграл Андрею Рублеву (3:6, 6:7).
В прошлом сезоне Зверев выиграл в Индиан-Уэллс лишь один матч, а за год до этого ему удалось дойти до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Зверева. На Качина можно поставить за 8.80.
Да, будет странно, если у немца возникнут проблемы с выходом в следующий раунд. Этот матч должен стать для него разминкой перед возможной встречей с Роберто Баутистой-Агутом или Эмилем Руусувуори.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.09.