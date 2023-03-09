Бонавентюр
Исалин пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв у Виктории Кужмовой и Евы Лис.
На прошлой неделе Бонавентюр дошла до четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.
После побед над Деспиной Папамихаил и Камиллой Рахимовой бельгийка уступила на решающем тай-брейке будущей чемпионке Донне Векич.
В Мериде Бонавентюр прошла один раунд, после чего проиграла чешке Катерине Синяковой.
А главным достижением Исалин в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира в бельгийском Окленде.
Грачева
У Варвары тем временем продолжается невероятно насыщенный отрезок.
На прошлой неделе Грачева впервые добралась до финала на уровне WTA. Россиянка остановилась в шаге от титула в американском Остине.
В решающем матче 22-летняя теннисистка проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).
И сразу после этого Грачева отправилась в Индиан-Уэллс, чтобы сыграть в квалификации.
Уже через день после встречи с Костюк она обыграла 17-летнюю хорватку Петру Марчинко.
А в финале отбора Варвара с трудом выиграла у немки Анны-Лены Фридзам — 7:6, 6:7, 6:4. Матч продолжался почти три с половиной часа, и на этот момент надо обратить внимание.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Бонавентюр, и на Грачеву можно поставить за 1.90.
Но есть подозрение, что Варваре будет сложно выйти в следующий раунд.
Первая причина — усталость. Для россиянки это будет восьмой матч за 10 дней.
И второй момент: в прошлом году Грачева трижды проиграла Борнавентюр, при этом не взяв ни сета.
Ставка — победа Бонавентюр за 1.90.