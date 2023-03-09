Россиянка Варвара Грачева сыграет против бельгийки Исалин Бонавентюр в первом круге турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Бонавентюр — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонавентюр

Исалин пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв у Виктории Кужмовой и Евы Лис.

На прошлой неделе Бонавентюр дошла до четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.

После побед над Деспиной Папамихаил и Камиллой Рахимовой бельгийка уступила на решающем тай-брейке будущей чемпионке Донне Векич.

В Мериде Бонавентюр прошла один раунд, после чего проиграла чешке Катерине Синяковой.

А главным достижением Исалин в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира в бельгийском Окленде.

Грачева

У Варвары тем временем продолжается невероятно насыщенный отрезок.

На прошлой неделе Грачева впервые добралась до финала на уровне WTA. Россиянка остановилась в шаге от титула в американском Остине.

В решающем матче 22-летняя теннисистка проиграла украинке Марте Костюк (3:6, 5:7).

И сразу после этого Грачева отправилась в Индиан-Уэллс, чтобы сыграть в квалификации.

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Уже через день после встречи с Костюк она обыграла 17-летнюю хорватку Петру Марчинко.

А в финале отбора Варвара с трудом выиграла у немки Анны-Лены Фридзам — 7:6, 6:7, 6:4. Матч продолжался почти три с половиной часа, и на этот момент надо обратить внимание.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче. И на Бонавентюр, и на Грачеву можно поставить за 1.90.

Но есть подозрение, что Варваре будет сложно выйти в следующий раунд.

Первая причина — усталость. Для россиянки это будет восьмой матч за 10 дней.

И второй момент: в прошлом году Грачева трижды проиграла Борнавентюр, при этом не взяв ни сета.

Ставка — победа Бонавентюр за 1.90.