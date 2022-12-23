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    Зверев продлит серию поражений Кирьоса?

    Кирьос — Зверев. Прогноз (к. 1.97) и ставки на выставочный турнир в Дубае 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Ника Кирьоса на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:30 мск. Кирьос — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кирьос

    Для Кирьоса предстоящий матч будет уже третьим на этой неделе. И пока что Ник не выиграл ни одной партии.

    В понедельник австралиец уступил Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6. В отличие от канадца, Кирьос слабо сыграл на подаче, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.

    Во втором матче финалист Уимблдона-2022 уступил Григору Димитрову — 6:7, 3:6. На этот раз Ник играл получше, но на приеме все равно почти ничего не получалось.

    В начале декабря Кирьос проиграл британцу Кэмерону Норри на выставочном турнире в Эр-Рияде.

    Зверев

    Зверев провел пока лишь один матч, но зато какой — во вторник он обыграл самого Новака Джоковича.

    Более того, для победы над сербом немецкому теннисисту хватило двух сетов — 6:3, 6:4.

    И в первую очередь, этот результат важен для Зверева в психологическом плане. Это его первый серьезный успех после непростой травмы, пусть и в выставочном матче.

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    Ну и заодно Зверев подтвердил статус одного из самых непростых соперников для Джоковича.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.88, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.92.

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    Последний раз Зверев встречался с Кирьосом больше трех лет назад. Австралиец обыграл немецкого теннисиста в финале турнира в Акапулько.

    И что интересно, на данный момент счет в противостоянии 6-3 в пользу Кирьоса.

    В общем, на этот раз лучше поставить на количество геймов. Поскольку оба теннисиста обладают классной подачей, предстоящая игра быстро не закончится.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.97.

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    Кирьос — Зверев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на теннис. Зверев продлит серию поражений Кирьоса?
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