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    Джокович снова проиграет Оже-Альяссиму?

    Джокович — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 2.79) и ставки на выставочный турнир в Дубае 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Оже-Альяссим
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. Джокович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Вопреки ожиданиям, Джокович слабо провел первый матч на этой неделе. Во вторник Новак уступил Александру Звереву.

    Весьма неожиданное поражение даже с учетом того, что это была его первая игра после Итогового турнира.

    Джокович плохо держал подачу и в конечном итоге проиграл в двух партиях — 3:6, 4:6.

    В среду Новак должен был сыграть против Ника Кирьоса, но из-за плохого самочувствия снялся с матча.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим тем временем уже успел одержать две победы в Дубае. И при этом канадец пока не отдаль ни одной партии.

    В понедельник Феликс выиграл у Ника Кирьоса — 7:5, 6:3. Как это часто бывает, ему удалось добиться успеха, в первую очередь, за счет классной игры на подаче.

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    А в четверг Оже-Альяссим выиграл на двух тай-брейках у Доминика Тима. Феликс взял 91 процент очков на первой подаче.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.44, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.79.

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    В принципе, в данном случае можно рискнуть, сделав ставку против фаворита. По всей видимости, Новак пока не готов играть в полную силу. В то время как Оже-Альяссим продемонстрировал классный теннис в матчах против Кирьоса и Тима.

    Ставка — победа Оже-Альяссима за 2.79.

    К слову, осенью Оже-Альяссим выиграл у Джоковича на Кубке Лейвера, причем в двух сетах.

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    Джокович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на теннис. Джокович снова проиграет Оже-Альяссиму?
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