Серб Новак Джокович сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:00 мск. Джокович — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Вопреки ожиданиям, Джокович слабо провел первый матч на этой неделе. Во вторник Новак уступил Александру Звереву.

Весьма неожиданное поражение даже с учетом того, что это была его первая игра после Итогового турнира.

Джокович плохо держал подачу и в конечном итоге проиграл в двух партиях — 3:6, 4:6.

В среду Новак должен был сыграть против Ника Кирьоса, но из-за плохого самочувствия снялся с матча.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим тем временем уже успел одержать две победы в Дубае. И при этом канадец пока не отдаль ни одной партии.

В понедельник Феликс выиграл у Ника Кирьоса — 7:5, 6:3. Как это часто бывает, ему удалось добиться успеха, в первую очередь, за счет классной игры на подаче.

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А в четверг Оже-Альяссим выиграл на двух тай-брейках у Доминика Тима. Феликс взял 91 процент очков на первой подаче.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.44, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.79.

В принципе, в данном случае можно рискнуть, сделав ставку против фаворита. По всей видимости, Новак пока не готов играть в полную силу. В то время как Оже-Альяссим продемонстрировал классный теннис в матчах против Кирьоса и Тима.

Ставка — победа Оже-Альяссима за 2.79.

К слову, осенью Оже-Альяссим выиграл у Джоковича на Кубке Лейвера, причем в двух сетах.