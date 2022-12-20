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    Джокович обыграет Зверева с разгромным счетом?

    Джокович — Зверев. Прогноз (к. 1.95) и ставки на выставочный турнир в Дубае 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Зверев
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 17:00 мск. Джокович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Для Джоковича предстоящий матч будет первым после перерыва. В отличие от большинства остальных представителей топ-10, Ноле отказался от возможности сыграть на выставочных турнирах в Эр-Рияде и Абу-Даби.

    Главным осенним успехом Новака стала победа на Итоговом турнире ATP. В финале бывшая первая ракетка мира выиграл у Каспера Рууда.

    А перед этим ему удалось остановить Тейлора Фрица, Даниила Медведева, Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.

    Кроме того, в октябре Джокович взял титулы в Тель-Авиве и Астане. А на «Мастерсе» в Париже сербский теннисист дошел до финала, в котором уступил Хольгеру Руне.

    Зверев

    Зверев тем временем продолжает набирать форму после сложной травмы связок голеностопа. По сути, на восстановление у него ушло полгода.

    Немец планировал вернуться в тур осенью, но в какой-то момент этому помешал коронавирус. В общем, сплошные проблемы.

    Свой первый матч после длительного перерыва Зверев провел в начале декабря в Эр-Рияде. Экс-вторая ракетка мира выиграл у Доминика Тима в матче, который проходил в формате до десяти очков в сете.

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    А вот уже в следующей игре, который прошел в обычном формате, Зверев с треском проиграл Даниилу Медведеву. И если во второй партии была хоть какая-то борьба, то первую россиянин забрал со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Зверева букмекеры предлагают за 4.95.

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    Когда Зверев в оптимальной форме, ему почти всегда удается играть с Джоковичем на равных. Достаточно вспомнить сезон-2021. Немец эпично обыграл серба в финале олимпийского турнира в Токио и в решающем матче на Итоговом турнире. К слову, на данный момент счет в противосиянии 8-5 в пользу Джокович. То есть здесь без явного превосходства.

    Но сейчас Звереву вряд ли удастся достойно противостоять Новаку, который, как правило, играет на высочайшем уровне даже после перерывов. Таких примеров в этом году было более чем достаточно.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) за 1.95.

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    Джокович — Зверев: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на теннис. Джокович обыграет Зверева с разгромным счетом?
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