Циципас
Циципас завершает год в топ-5 — в текущей версии рейтинга он занимает четвертое место.
В середине ноября Стефанос не очень удачно выступил на Итоговом турнире. На групповом этапе грек одержал лишь одну победу, выиграв у Даниила Медведева. В ключевом для себя матче Стеф уступил Андрею Рублеву.
Еще одно поражение Циципас потерпел от Новака Джоковича. Но надо признать, что он показал отменный теннис в матче против серба.
В начале декабря Циципас выступил на выставочном турнире в Эр-Рияде. В четвертьфинале грек уступил своему ближайшему сопернику Кэмерону Норри.
В сезоне-2022 Циципас выиграл 61 матч — больше всех в туре.
Норри
Норри тем временем находится на 14-й строчке в мировой классификации. Год назад в это время британец был в первой десятке.
На выставочном турнире в Эр-Рияде, который прошел на прошлой неделе, Кэмерон также выиграл в предварительном раунде у Ника Кирьоса.
А в полуфинале, после победы над Циципасом, Норри уступил в супер напряженном матче Тейлору Фрицу.
Примечательно, что Кэмерон ни разу не отдал подачу в матче с американцем. В первом сете он уступил на тай-брейке, второй взял со счетом 6:4, а третий проводился по специальным правилам — до десяти очков, которые первым взял Фриц, ставший в итоге победителем турнира.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Норри букмекеры предлагают за 2.53.
Циципас проиграл три из четырех предыдущих матчей против Норри, в том числе в начале года на турнире в Акапулько.
И с учетом того, что британец здорово играл неделю назад в Эр-Рияде, ставку на победу грека, по всей видимости, лучше не трогать.
Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.32.