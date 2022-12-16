Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 15:00 мск. Циципас — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас завершает год в топ-5 — в текущей версии рейтинга он занимает четвертое место.

В середине ноября Стефанос не очень удачно выступил на Итоговом турнире. На групповом этапе грек одержал лишь одну победу, выиграв у Даниила Медведева. В ключевом для себя матче Стеф уступил Андрею Рублеву.

Еще одно поражение Циципас потерпел от Новака Джоковича. Но надо признать, что он показал отменный теннис в матче против серба.

В начале декабря Циципас выступил на выставочном турнире в Эр-Рияде. В четвертьфинале грек уступил своему ближайшему сопернику Кэмерону Норри.

В сезоне-2022 Циципас выиграл 61 матч — больше всех в туре.

Норри

Норри тем временем находится на 14-й строчке в мировой классификации. Год назад в это время британец был в первой десятке.

На выставочном турнире в Эр-Рияде, который прошел на прошлой неделе, Кэмерон также выиграл в предварительном раунде у Ника Кирьоса.

Все прогнозы на теннис

А в полуфинале, после победы над Циципасом, Норри уступил в супер напряженном матче Тейлору Фрицу.

Примечательно, что Кэмерон ни разу не отдал подачу в матче с американцем. В первом сете он уступил на тай-брейке, второй взял со счетом 6:4, а третий проводился по специальным правилам — до десяти очков, которые первым взял Фриц, ставший в итоге победителем турнира.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Норри букмекеры предлагают за 2.53.

Циципас проиграл три из четырех предыдущих матчей против Норри, в том числе в начале года на турнире в Акапулько.

И с учетом того, что британец здорово играл неделю назад в Эр-Рияде, ставку на победу грека, по всей видимости, лучше не трогать.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.32.