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    Циципас снова проиграет Норри?

    Циципас — Норри. Прогноз (к. 2.32) и ставки на выставочный турнир в Абу-Даби 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Норри
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 15:00 мск. Циципас — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас завершает год в топ-5 — в текущей версии рейтинга он занимает четвертое место.

    В середине ноября Стефанос не очень удачно выступил на Итоговом турнире. На групповом этапе грек одержал лишь одну победу, выиграв у Даниила Медведева. В ключевом для себя матче Стеф уступил Андрею Рублеву.

    Еще одно поражение Циципас потерпел от Новака Джоковича. Но надо признать, что он показал отменный теннис в матче против серба.

    В начале декабря Циципас выступил на выставочном турнире в Эр-Рияде. В четвертьфинале грек уступил своему ближайшему сопернику Кэмерону Норри.

    В сезоне-2022 Циципас выиграл 61 матч — больше всех в туре.

    Норри

    Норри тем временем находится на 14-й строчке в мировой классификации. Год назад в это время британец был в первой десятке.

    На выставочном турнире в Эр-Рияде, который прошел на прошлой неделе, Кэмерон также выиграл в предварительном раунде у Ника Кирьоса.

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    А в полуфинале, после победы над Циципасом, Норри уступил в супер напряженном матче Тейлору Фрицу.

    Примечательно, что Кэмерон ни разу не отдал подачу в матче с американцем. В первом сете он уступил на тай-брейке, второй взял со счетом 6:4, а третий проводился по специальным правилам — до десяти очков, которые первым взял Фриц, ставший в итоге победителем турнира.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Норри букмекеры предлагают за 2.53.

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    Циципас проиграл три из четырех предыдущих матчей против Норри, в том числе в начале года на турнире в Акапулько.

    И с учетом того, что британец здорово играл неделю назад в Эр-Рияде, ставку на победу грека, по всей видимости, лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Циципас — Норри: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет Норри?
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