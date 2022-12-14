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    Сможет ли Рейнгольд остановить Чжан Шуай?

    Чжан — Рейнгольд. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Лиможе 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Рейнгольд
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    Екатерина Рейнгольд
    Россиянка Екатерина Рейнгольд сыграет против китаянки Чжан Шуай во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 12:00 мск. Чжан — Рейнгольд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    У Чжан в первом раунде был непростой матч с Джессиой Понше, против которой она начинала турнир в Лиможе и в прошлом году.

    Как и в прошлый раз, китаянка слабо начала, отдала первый сет, но на этот раз ей удалось сделать камбэк.

    Во второй и третьей партиях 33-летняя теннисистка отдала сопернице в общей сложности пять геймов.

    Ранее в декабре Чжан дошла до четвертьфинала в Андорре и не выиграла ни одного матча в Анже.

    Рейнгольд

    Рейнгольд пришлось бороться за место в основной сетке в квалификации. В матче отбора россиянка выиграла у француженки Эмелин Дартрон.

    В первом круге Екатерина остановила еще одну представительницу Франции — Марин Парто.

    И здесь стоит обратить внимание на то, что Рейнгольд отдала сопернице лишь два гейма — 6:0, 6:2. С другой стороны, ничего удивительного, все-таки Парто никогда не поднималась в рейтинге выше 371-го места.

    Все прогнозы на теннис

    В ноябре Рейнгольд неплохо провела серию турниров в Израиле. На одном из них — в Иерусалиме — ей даже удалось дойти до финала.

    Прогноз и ставка

    На Чжан в этом матче можно поставить за 1.19, победу Рейнгольд букмекеры предлагают за 4.50.

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    На этот раз россиянку ждет серьезное испытание. Удивить опытную соперницу ей вряд ли удастся, но и до явного разгрома тоже не дойдет.

    Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 1.82.

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    Чжан — Рейнгольд: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рейнгольд остановить Чжан Шуай?
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