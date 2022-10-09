Циципас
Циципас шестой раз в сезоне дошел до финала. Ранее в этом году ему удалось взять титулы в Монте-Карло и на Мальорке.
Как бы ни завершился предстоящий финал, Стеф наверняка останется доволен текущей неделей.
Все-таки в четвертьфинале он одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем, а в полуфинале выиграл у Андрея Рублева.
Грек не лучшим образом провел первый сет, но в дальнейшем действовал практически без ошибок. Во второй и третьей партиях россиянин так и не смог взять хотя бы один гейм на приеме.
В решающей партии Циципас сделал брейк при счете 4:3, после чего сразу же спокойно подал на матч. В общем, красивая победа над сильным соперником.
Джокович
Джокович тем временем вышел в финал на втором турнире подряд. Правда, в данном случае это было не так легко, как на прошлой неделе.
В субботу Новак встречался с Даниилом Медведевым, своим самым сложным соперником в последние несколько лет.
И этот матч получился тоже невероятно напряженным. Но в итоге Новаку повезло — россиянин упустил вторую партию на тай-брейке и сразу после этого снялся из-за травмы.
Джоковичу действительно повезло, потому что Медведев снова играл на невероятном уровне. Что-то подобное можно было наблюдать в финале US Open-2021. После матча серб сравнил Даниила со стеной, которую невозможно пробить. В принципе, так и было. И самое главное: Новак признал, что соперник в обоих партиях играл лучше.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 3.66, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.30.
А здесь у Новака точно не будет никаких проблем. Стефа можно назвать «клиентом» серба. В последнее время грек регулярно проигрывает Джоковичу.
В этом году Ноле разбил Циципаса в финале римского «Мастерса». И в предстоящем матче Джоковичу, скорее всего, тоже хватит двух сетов.
Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.87. В отличие от Медведева, у Циципаса нет эффективного плана на матч с таким монстром, как Новак.