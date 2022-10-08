Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:00 мск. Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц в пятницу получил неожиданный подарок в виде выхода в полуфинал токийского турнира без борьбы.

Ник Кирьос, с которым американец должен был встретиться в матче 1/4 финала, был вынужден сняться из-за повреждения колена.

Разумеется, Фрицу повезло. В предыдущих раундах Тейлор выглядел не лучшим образом, и были вполне логичные опасения, что ему не удастся пройти австралийца.

Дело в том, что всю прошлую неделю Фрицу пришлось провести на карантине из-за положительного теста на коронавирус. По словам теннисиста, физически он в порядок, но пауза в тренировочном процессе все равно влияет на качество игры.

Шаповалов

Шаповалов тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе он проиграл Есихито Нисиоке в решающем матче в Сеуле.

В четвертьфинале текущего турнира Денис одержал уверенную победу над Борной Чоричем. Вопреки ожиданиям, канадец спокойно разобрался с хорватом, который на этот раз не лучшим образом действовал на своей подаче.

Все прогнозы на теннис

В столице Японии Шаповалов пока не отдал ни сета. В предыдущих раундах он выиграл у американца Стива Джонсона и японца Рио Нагучи.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 2.06, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.80.

Для Фрица внезапный выходной явно не был лишним. Вместо тяжелого и нервного матча с Кириосом у него была возможность потренироваться и восстановить силы.

Но, глядя на то, как на этой неделе играет Шаповалов, есть подозрение, что американцу это не сильно поможет.

К слову, пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу канадского теннисиста.

Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-0,5) за 1.86.