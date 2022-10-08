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    Фриц не пустит Шаповалова в финал токийского турнира?

    Фриц — Шаповалов. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Токио 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:00 мск. Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц в пятницу получил неожиданный подарок в виде выхода в полуфинал токийского турнира без борьбы.

    Ник Кирьос, с которым американец должен был встретиться в матче 1/4 финала, был вынужден сняться из-за повреждения колена.

    Разумеется, Фрицу повезло. В предыдущих раундах Тейлор выглядел не лучшим образом, и были вполне логичные опасения, что ему не удастся пройти австралийца.

    Дело в том, что всю прошлую неделю Фрицу пришлось провести на карантине из-за положительного теста на коронавирус. По словам теннисиста, физически он в порядок, но пауза в тренировочном процессе все равно влияет на качество игры.

    Шаповалов

    Шаповалов тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе он проиграл Есихито Нисиоке в решающем матче в Сеуле.

    В четвертьфинале текущего турнира Денис одержал уверенную победу над Борной Чоричем. Вопреки ожиданиям, канадец спокойно разобрался с хорватом, который на этот раз не лучшим образом действовал на своей подаче.

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    В столице Японии Шаповалов пока не отдал ни сета. В предыдущих раундах он выиграл у американца Стива Джонсона и японца Рио Нагучи.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 2.06, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.80.

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    Для Фрица внезапный выходной явно не был лишним. Вместо тяжелого и нервного матча с Кириосом у него была возможность потренироваться и восстановить силы.

    Но, глядя на то, как на этой неделе играет Шаповалов, есть подозрение, что американцу это не сильно поможет.

    К слову, пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу канадского теннисиста.

    Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-0,5) за 1.86.

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    Фриц — Шаповалов: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на теннис. Фриц не пустит Шаповалова в финал токийского турнира?
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