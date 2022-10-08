Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против француженки Ализе Корне в полуфинале турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 8 октября, начало — в 15:00 мск. Корне — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корне

Корне третий раз в сезоне дошла до полуфинала WTA. И пятый раз в этом году она выиграла не менее трех матчей подряд.

Турнир в Монастире Ализе начала с победы над Лаурой Пигосси. Во второй партии бразильянке не взяла ни одного гейма.

Во втором круге французская теннисистка уверенно выиграла у британки Хэрриет Дарт, а в четвертьфинале — у Тамары Зиданшек. Матч против словенки пока что был самым сложным, о чем можно судить в том числе по счету — 7:5, 7:6.

В конце августа Корне добралась до полуфинала в Кливленде, а вскоре после этого ей удалось обыграть британку Эмму Радукану в первом круге Открытого чемпионата США.

Кудерметова

Кудерметова тем временем вышла в седьмой полуфинал в этом году. Столько же у нее было до этого за всю карьеру.

В пятницу Вероника одержала победу над Диан Парри. В первом сете действительно была борьба, а во втором россиянка отдала француженке лишь один гейм.

Все прогнозы на теннис

В первом раунде Кудерметова разгромила Варвару Грачеву — 6:1, 6:0. Соотечественница Вероники продержалась на корте меньше часа — 54 минуты.

Во втором круге Кудерметова спокойно выиграла у польской теннисистки Магдалены Фрех.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 2.76, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.47.

Опытная Корне вряд ли позволит Кудерметовой выиграть с разгромным счетом. Но при этом есть большие сомнения в том, что француженка сможет остановить набравшую шикарную форму соперницу.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 2.14.