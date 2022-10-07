Канадец Денис Шаповалов сыграет против хорвата Борны Чорича в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 7 октября, начало — в 13:30 мск. Шаповалов — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов на четвертом турнире подряд выиграл как минимум два матча. Похоже, Денис принял максимально верное решение, возобновив сотрудничество с Михаилом Южным.

Канадец начал турнир в Токио с победы над Стивом Джонсоном — 6:3, 7:6. Если что, у американца не было ни одного брейк-пойнта, а Шаповалов выиграл 97 процентов очков на первой подаче.

В матче против Рио Ногучи он тоже безукоризненно действовал в геймах на своей подаче. У японца не было ни малейших шансов на приеме.

На прошлой неделе Шаповалов дошел до финала в Сеуле. В финале 23-летний теннисист уступил японцу Есихито Нисиоке.

Чорич

Чорич тоже пока не отдал ни одного сета на этой неделе, пройдя достаточно серьезных соперников.

В первом матче Борна выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса. Игра получилась напряженной, во втором сете дошло даже до тай-брейка, но соперник так и не смог заставить хорвата ошибаться в геймах на своей подаче.

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Во втором раунде Чорич одержал убедительную победу над Брэндоном Накашимой. У американца и вовсе не было ни одного брейк-пойнта.

После невероятной победы на «Мастерсе» в Цинциннати убедительная игра Чорича уже никого не удивляет.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.22, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.69.

Оба набрали хорошую форму, поэтому ставку на исход лучше не трогать. Но вполне вероятно, что матч получится затяжным. На этой неделе Шаповалов и Чорич очень мощно играют на своей подаче.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02.