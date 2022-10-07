ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала«Рома» — «Бетис». Онлайн «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии За что мы любим и ненавидим футбол?Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • 21:20
    • «Рома» и «Бетис» назвали стартовые составы
  • 19:15
    • Форвард «Лейпцига» признан игроком недели в ЛЧ
  • 21:44
    • «Вест Хэм» минимально выиграл у «Андерлехта»
  • 21:39
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» победу над «Омонией»
  • 21:27
    • «Ренн» — «Динамо» Киев: стартовые составы
  • 21:07
    • Хайкин защищает ворота «Буде-Глимт» в матче с «Арсеналом»
  • 18:36
    • ЦСКА прервал серию из трех поражений, обыграв «Сибирь»
    Все новости спорта

    Шаповалову и Чоричу понадобится третий сет?

    Шаповалов — Чорич. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Токио 7 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Денис Шаповалов Прогнозы на Борна Чорич
    Прогноз и ставки на Шаповалов — Чорич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против хорвата Борны Чорича в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 7 октября, начало — в 13:30 мск. Шаповалов — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Шаповалов на четвертом турнире подряд выиграл как минимум два матча. Похоже, Денис принял максимально верное решение, возобновив сотрудничество с Михаилом Южным.

    Канадец начал турнир в Токио с победы над Стивом Джонсоном — 6:3, 7:6. Если что, у американца не было ни одного брейк-пойнта, а Шаповалов выиграл 97 процентов очков на первой подаче.

    В матче против Рио Ногучи он тоже безукоризненно действовал в геймах на своей подаче. У японца не было ни малейших шансов на приеме.

    На прошлой неделе Шаповалов дошел до финала в Сеуле. В финале 23-летний теннисист уступил японцу Есихито Нисиоке.

    Чорич

    Чорич тоже пока не отдал ни одного сета на этой неделе, пройдя достаточно серьезных соперников.

    В первом матче Борна выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса. Игра получилась напряженной, во втором сете дошло даже до тай-брейка, но соперник так и не смог заставить хорвата ошибаться в геймах на своей подаче.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором раунде Чорич одержал убедительную победу над Брэндоном Накашимой. У американца и вовсе не было ни одного брейк-пойнта.

    После невероятной победы на «Мастерсе» в Цинциннати убедительная игра Чорича уже никого не удивляет.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.22, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.69.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Оба набрали хорошую форму, поэтому ставку на исход лучше не трогать. Но вполне вероятно, что матч получится затяжным. На этой неделе Шаповалов и Чорич очень мощно играют на своей подаче.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хартс — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Базель — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мидтьюлланд — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Кёльн — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Славия — Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вильярреал — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шаповалов — Чорич: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалову и Чоричу понадобится третий сет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры