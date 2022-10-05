Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Стива Джонсона в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Шаповалов — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов на прошлой неделе пятый раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. Но взять титул ему, к сожалению, не удалось.

В финале турнира в Сеуле Денис проиграл Есихито Нисиоке (4:6, 6:7). Японец держал свою подачу и сумел взять два гейма на приеме. Матч получился невероятно упорным, но соперник Шаповалова чуть лучше сыграл в ключевых моментах.

Перед этим канадец выиграл у Хауме Муньяра, Раду Албота и Дженсона Бруксби, при этом ни отдав ни сет.

Судя по всему, Шаповалов не зря возобновил сотрудничество с Михаилом Южным. Предыдущие несколько месяцев он действительно провел на хорошем уровне.

Джонсон

Джонсон тоже заезжал на турнир в Сеуле. Но в отличие от Шаповалова, американец уже во втором круге уступил Раду Алботу.

Перед этим Стив неудачно выступил в Сан-Диего. В первом же матче он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

На Открытом чемпионате США Джонсон сразу же без шансов уступил болгарину Григору Димитрову.

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Но все-таки у бывшей 21-й ракетки мира были и определенные успехи. Например, в Ньюпорте, Лос-Кабосе и Уинстон-Сейлеме он выиграл по два матча. Кроме того, американец прошел два раунда на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Джонсона букмекеры предлагают за 4.05.

К Денису наконец-то вернулась уверенность в своих силах. На прошлой неделе он провел четыре классных матча, в которых действительно показал солидный теннис.

Скорее всего, в предстоящем матче канадцу хватит двух сетов для победы над Джонсоном.

Ставка — победа Шаповалова в двух сетах за 1.77.