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    Шаповалову понадобится дополнительный сет в матче с Джонсоном?

    Шаповалов — Джонсон. Прогноз (к. 1.77) и ставки на турнир в Токио 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Джонсон
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Стива Джонсона в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Шаповалов — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Шаповалов на прошлой неделе пятый раз в карьере дошел до финала на уровне ATP. Но взять титул ему, к сожалению, не удалось.

    В финале турнира в Сеуле Денис проиграл Есихито Нисиоке (4:6, 6:7). Японец держал свою подачу и сумел взять два гейма на приеме. Матч получился невероятно упорным, но соперник Шаповалова чуть лучше сыграл в ключевых моментах.

    Перед этим канадец выиграл у Хауме Муньяра, Раду Албота и Дженсона Бруксби, при этом ни отдав ни сет.

    Судя по всему, Шаповалов не зря возобновил сотрудничество с Михаилом Южным. Предыдущие несколько месяцев он действительно провел на хорошем уровне.

    Джонсон

    Джонсон тоже заезжал на турнир в Сеуле. Но в отличие от Шаповалова, американец уже во втором круге уступил Раду Алботу.

    Перед этим Стив неудачно выступил в Сан-Диего. В первом же матче он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

    На Открытом чемпионате США Джонсон сразу же без шансов уступил болгарину Григору Димитрову.

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    Но все-таки у бывшей 21-й ракетки мира были и определенные успехи. Например, в Ньюпорте, Лос-Кабосе и Уинстон-Сейлеме он выиграл по два матча. Кроме того, американец прошел два раунда на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.24, победу Джонсона букмекеры предлагают за 4.05.

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    К Денису наконец-то вернулась уверенность в своих силах. На прошлой неделе он провел четыре классных матча, в которых действительно показал солидный теннис.

    Скорее всего, в предстоящем матче канадцу хватит двух сетов для победы над Джонсоном.

    Ставка — победа Шаповалова в двух сетах за 1.77.

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    Шаповалов — Джонсон: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалову понадобится дополнительный сет в матче с Джонсоном?
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