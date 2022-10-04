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    Кирьос обыграет Тсенга с разгромным счетом?

    Кирьос — Тсенг. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Токио 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Тсенг
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против про тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск. Кирьос — Тсенг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кирьос

    Кирьос сыграет впервые после Открытого чемпионата США, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Результатом в Нью-Йорке австралиец, скорее всего, остался недоволен. После шикарной победы над Даниилом Медведевым в 1/8 финала в следующем матче Ник проиграл Карену Хачанову.

    В начале августа Кирьос выиграл турнир в Вашингтоне, после чего добрался до четвертьфинала в Монреале.

    Если брать во внимание североамериканскую серию, хуже всего Кирьос выступил на «Мастерсе» в Цинциннати. Во втором раунде Ник уступил американца Тейлору Фрицу.

    Кирьос занимает 20-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Тсенг

    Тсенг тем временем с недавних пор закрепился в топ-100. На данный момент он занимает 87-е место в мировой классификации.

    На прошлой неделе тайваньский теннисист прошел один раунд в Сеуле. После победы над австралийцем Кристофером О`Коннеллом он уступил американцу Александру Ковачевичу.

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    В первой половине Тсенг не очень удачно удачно выступил на двух грунтовых «челленджерах», выиграв в общей сложности лишь один матч.

    При этом стоит добавить, что Тсенг выиграл по одному матчу в Лос-Кабосе и Уинстон-Сейлеме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у Кирьоса не будет проблем в предстоящем матче. На Тсенга можно поставить за 7.30.

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    Возможно, в одной партии (скорее всего, во второй) Тсенг и сможет навязать борьбу, но не более того. Кирьос пока слишком сложный соперник для молодого тайваньского игрока.

    Ставка — победа Кирьоса с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Кирьос — Тсенг: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. Кирьос обыграет Тсенга с разгромным счетом?
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