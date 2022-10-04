Австралиец Ник Кирьос сыграет против про тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск. Кирьос — Тсенг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос сыграет впервые после Открытого чемпионата США, где ему удалось дойти до четвертьфинала.

Результатом в Нью-Йорке австралиец, скорее всего, остался недоволен. После шикарной победы над Даниилом Медведевым в 1/8 финала в следующем матче Ник проиграл Карену Хачанову.

В начале августа Кирьос выиграл турнир в Вашингтоне, после чего добрался до четвертьфинала в Монреале.

Если брать во внимание североамериканскую серию, хуже всего Кирьос выступил на «Мастерсе» в Цинциннати. Во втором раунде Ник уступил американца Тейлору Фрицу.

Кирьос занимает 20-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Тсенг

Тсенг тем временем с недавних пор закрепился в топ-100. На данный момент он занимает 87-е место в мировой классификации.

На прошлой неделе тайваньский теннисист прошел один раунд в Сеуле. После победы над австралийцем Кристофером О`Коннеллом он уступил американцу Александру Ковачевичу.

Все прогнозы на теннис

В первой половине Тсенг не очень удачно удачно выступил на двух грунтовых «челленджерах», выиграв в общей сложности лишь один матч.

При этом стоит добавить, что Тсенг выиграл по одному матчу в Лос-Кабосе и Уинстон-Сейлеме.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что у Кирьоса не будет проблем в предстоящем матче. На Тсенга можно поставить за 7.30.

Возможно, в одной партии (скорее всего, во второй) Тсенг и сможет навязать борьбу, но не более того. Кирьос пока слишком сложный соперник для молодого тайваньского игрока.

Ставка — победа Кирьоса с форой по геймам (-5,0) за 1.92.