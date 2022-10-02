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    Джокович обыграет Чилича с разгромным счетом в главном матче?

    Джокович — Чилич. Прогноз (к. 2.12) и ставки на финал турнира в Тель-Авиве 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Чилич
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против хорвата Марина Чилича в финале турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 2 октября, начало — в 18:30 мск. Джокович — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Для Джоковича предстоящий финал станет 127-м на уровне ATP. Ранее он выиграл 89 титулов.

    На этой неделе Новак пока не отдал ни одного сета. В первом матче он легко выиграл у испанца Пабло Андухара — 6:0, 6:3.

    Дальше была побед над канадцем Вашером Поспишилом — 7:6, 6:3. А в полуфинале Ноле остановил Романа Сафиуллина — 6:1, 7:6. Во втором сете Джокович не подал на матч при счете 5:4, но в итоге дожал россиянина на тай-брейке.

    Победная серия Новака составляет десять матчей. Перед серией турниров в Северной Америке, куда его не пустили из-за отсутствия прививки против коронавируса, экс-первая ракетка мира выиграл Уимблдона.

    Чилич

    Чилич тем временем впервые в сезоне добрался до финала. Ранее в этом году он четыре раза остановился в шаге от решающего матча.

    В Тель-Авиве самым пока что сложным для хорвата был первый матч, в котором он выиграл у Доминика Тима. Марин отдал первую партию, но в конечном итоге совершил камбэк.

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    В четвертьфинале Чилича ждала встреча с британцем Лиамом Броуди, но соперник не смог выйти на матч из-за болезни.

    А в полуфинале Марин спокойно выиграл у француза Констана Лестьенна.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.23, победу Чилича букмекеры предлагают за 4.40.

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    У Новака отличная статистика в матчах с Марином — 18 побед в 20-ти матчах. И есть подозрение, что предстоящая встреча завершится очередным триумфом серба.

    Джокович играет так, будто и не было никакой двухмесячной нервной паузы.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) за 2.12.

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    Джокович — Чилич: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на теннис. Джокович обыграет Чилича с разгромным счетом в главном матче?
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