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    Джокович обыграет Андухара с разгромным счетом?

    Джокович — Андухар. Прогноз (к. 2.18) и ставки на турнир в Тель-Авиве 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Андухар
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Пабло Андухара во втором раунде турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:30 мск. Джокович — Андухар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    На прошлой неделе Новак выступил на Кубке Лейвера, который стал последним турниром в карьере Роджера Федерера.

    Джоковичу удалось провести два матча в одиночном разряде, которые он рассматривал в том числе и в качестве подготовки к турниру в Тель-Авиве. В связи с тем, что сербу пришлось пропустить североамериканскую серию из-за отсутствия прививки от коронавируса, две игры в Лондоне действительно имели для него значение.

    В первом матче Новак разгромил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:1, 6:3. И здесь можно было реально наблюдать, кто на самом деле является лучшим игроком мира.

    На следующий день Джокович уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Как потом оказалось, у него болело запястье. По словам экс-первой ракетки мира, сейчас эта проблема его не тревожит.

    Андухар

    Андухар тем временем начал турнир в Тель-Авиве с победы над Тиаго Монтейро. В первом сете бразилец сопротивлялся, дотерпел до тай-брейка, а во втором взял лишь один гейм.

    Это была всего лишь третья победа испанца на уровне основной сетки ATP за последние шесть месяцев. В последнее время он выступал, в основном, на «челленджерах», и при этом, как правило, не очень удачно.

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    Но при этом интересно, что в начале года Пабло прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии. Несмотря на возраст, недооценивать 36-летнего Андухара все равно нельзя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Джоковича. На Андухара в этом матче можно поставить за 11.75.

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    В общем-то, да, интрига здесь отсутствует. Все зависит от Новака и его желания, а с этим у него точно не будет проблем. Судя по недавним матчам с Тиафо и Оже-Альяссимом, серб очень соскучился по большой игре.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-7,5) за 2.18.

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    Джокович — Андухар: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на теннис. Джокович обыграет Андухара с разгромным счетом?
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