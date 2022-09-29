Серб Новак Джокович сыграет против испанца Пабло Андухара во втором раунде турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:30 мск. Джокович — Андухар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

На прошлой неделе Новак выступил на Кубке Лейвера, который стал последним турниром в карьере Роджера Федерера.

Джоковичу удалось провести два матча в одиночном разряде, которые он рассматривал в том числе и в качестве подготовки к турниру в Тель-Авиве. В связи с тем, что сербу пришлось пропустить североамериканскую серию из-за отсутствия прививки от коронавируса, две игры в Лондоне действительно имели для него значение.

В первом матче Новак разгромил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:1, 6:3. И здесь можно было реально наблюдать, кто на самом деле является лучшим игроком мира.

На следующий день Джокович уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Как потом оказалось, у него болело запястье. По словам экс-первой ракетки мира, сейчас эта проблема его не тревожит.

Андухар

Андухар тем временем начал турнир в Тель-Авиве с победы над Тиаго Монтейро. В первом сете бразилец сопротивлялся, дотерпел до тай-брейка, а во втором взял лишь один гейм.

Это была всего лишь третья победа испанца на уровне основной сетки ATP за последние шесть месяцев. В последнее время он выступал, в основном, на «челленджерах», и при этом, как правило, не очень удачно.

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Но при этом интересно, что в начале года Пабло прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии. Несмотря на возраст, недооценивать 36-летнего Андухара все равно нельзя.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в разгромной победе Джоковича. На Андухара в этом матче можно поставить за 11.75.

В общем-то, да, интрига здесь отсутствует. Все зависит от Новака и его желания, а с этим у него точно не будет проблем. Судя по недавним матчам с Тиафо и Оже-Альяссимом, серб очень соскучился по большой игре.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-7,5) за 2.18.