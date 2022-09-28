Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск. Муньяр — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Муньяр

Для Муньяра началась не самая любимая часть сезона, когда ему придется играть, в основном, только на харде.

И по недавним турнирам можно легко сделать вывод, что это не его покрытие.

Перед турниром в Сеуле Хауме выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей на харде на уровне основной сетки ATP. В конце августа испанец прошел круг в Уинстон-Сейлеме.

В Сеуле первым соперником Муньяра стал Есукэ Ватануки. Японец не смог доиграть матч, снявшись уже после трех геймов.

Шаповалов

Шаповалов проведет первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он дошел до третьего раунда. И с учетом его предыдущих результатов это выступление вряд ли можно считать неудачным.

После побед над Марком-Андреа Хюслером и Роберто Карбальесом-Баэной канадский теннисист уступил Андрею Рублеву. И надо признать, что в матче с россиянином ему конкретно повезло — соперник вырвал победу на тай-брейке пятого сета.

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Перед этим Шаповалов прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. В третьем матче его остановил Даниил Медведев.

С недавних пор Шаповалов снова сотрудничает с Михаилом Южным. Судя по всему, работа под руководством экс-восьмой ракетки мира идет ему на пользу.

Прогноз и ставка

На Муньяра в этом матче можно поставить за 2.83, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.43.

Сложно сказать, как будет дальше, но здесь у канадца есть все шансы решить все вопросы в пределах двух сетов. Но при этом матч, скорее всего, получится напряженным. У Шаповалова в последнее время по-другому не бывает.

Ставка — победа Шаповалова в двух сетах за 2.09.