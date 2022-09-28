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    Шаповалову хватит двух сетов для победы над Муньяром?

    Муньяр — Шаповалов. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Сеуле 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск. Муньяр — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Муньяр

    Для Муньяра началась не самая любимая часть сезона, когда ему придется играть, в основном, только на харде.

    И по недавним турнирам можно легко сделать вывод, что это не его покрытие.

    Перед турниром в Сеуле Хауме выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей на харде на уровне основной сетки ATP. В конце августа испанец прошел круг в Уинстон-Сейлеме.

    В Сеуле первым соперником Муньяра стал Есукэ Ватануки. Японец не смог доиграть матч, снявшись уже после трех геймов.

    Шаповалов

    Шаповалов проведет первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он дошел до третьего раунда. И с учетом его предыдущих результатов это выступление вряд ли можно считать неудачным.

    После побед над Марком-Андреа Хюслером и Роберто Карбальесом-Баэной канадский теннисист уступил Андрею Рублеву. И надо признать, что в матче с россиянином ему конкретно повезло — соперник вырвал победу на тай-брейке пятого сета.

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    Перед этим Шаповалов прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати. В третьем матче его остановил Даниил Медведев.

    С недавних пор Шаповалов снова сотрудничает с Михаилом Южным. Судя по всему, работа под руководством экс-восьмой ракетки мира идет ему на пользу.

    Прогноз и ставка

    На Муньяра в этом матче можно поставить за 2.83, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.43.

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    Сложно сказать, как будет дальше, но здесь у канадца есть все шансы решить все вопросы в пределах двух сетов. Но при этом матч, скорее всего, получится напряженным. У Шаповалова в последнее время по-другому не бывает.

    Ставка — победа Шаповалова в двух сетах за 2.09.

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    Муньяр — Шаповалов: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на теннис. Шаповалову хватит двух сетов для победы над Муньяром?
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