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    Александрова проиграет в полуфинале турнире в Сеуле?

    Мария — Александрова. Прогноз (к. 3.10) и ставки на турнир в Сеуле 24 сентября 2022 года

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    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против немки Татьяны Марии в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Мария — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мария

    Мария четвертый раз в текущем сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA. А ее главным достижением, безусловно, стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона.

    На этой неделе Татьяна пока не отдала ни одного сета. Самым сложным на данный момент для нее стал матч против Эжени Бушар. Немка выиграла у канадской теннисистки на двух тай-брейках.

    После этого 35-летняя теннисистка разгромила австралийку Кимберли Бирелл и китаянку Чжу Линь, отдав соперницам в общей сложности лишь пять геймов.

    Александрова

    Александрова впервые в сезоне дошла до полуфинала на харде. Ранее в этом сезоне она была в четверке сильнейших на грунтовых турнирах в Чарльстоне и Мадриде, а также взяла титул в Хертогенбоше.

    В пятницу Екатерина выиграла на двух тай-брейках у Лулу Сун. Матч против швейцарки получился далеко не таким простым, как ожидалось, но в ключевые моменты россиянка сыграла чуть лучше соперницы.

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    Перед этим Александрова выиграла у кореянки Хан На Лэ и американки Эйши Мухаммад.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 3.10, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.39.

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    С коэффициентами в данном случае сложно согласиться, мягко говоря. На самом деле шансы здесь 50 на 50.

    И глядя на то, как Александрова провела недавние матчи, скорее всего, она не сможет выйти в финал.

    Ставка — победа Марии за 3.10.

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    Мария — Александрова: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет в полуфинале турнире в Сеуле?
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