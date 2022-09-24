Мария
Мария четвертый раз в текущем сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA. А ее главным достижением, безусловно, стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона.
На этой неделе Татьяна пока не отдала ни одного сета. Самым сложным на данный момент для нее стал матч против Эжени Бушар. Немка выиграла у канадской теннисистки на двух тай-брейках.
После этого 35-летняя теннисистка разгромила австралийку Кимберли Бирелл и китаянку Чжу Линь, отдав соперницам в общей сложности лишь пять геймов.
Александрова
Александрова впервые в сезоне дошла до полуфинала на харде. Ранее в этом сезоне она была в четверке сильнейших на грунтовых турнирах в Чарльстоне и Мадриде, а также взяла титул в Хертогенбоше.
В пятницу Екатерина выиграла на двух тай-брейках у Лулу Сун. Матч против швейцарки получился далеко не таким простым, как ожидалось, но в ключевые моменты россиянка сыграла чуть лучше соперницы.
Перед этим Александрова выиграла у кореянки Хан На Лэ и американки Эйши Мухаммад.
Прогноз и ставка
На Марию в этом матче можно поставить за 3.10, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.39.
С коэффициентами в данном случае сложно согласиться, мягко говоря. На самом деле шансы здесь 50 на 50.
И глядя на то, как Александрова провела недавние матчи, скорее всего, она не сможет выйти в финал.
Ставка — победа Марии за 3.10.