Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против шведа Микаэля Имера в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. Вавринка — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Вавринка стал автором главной сенсации турнира. Ничего более неожиданного в Метце уже не будет.

Во втором круге Стэн выиграл у Даниила Медведева. Вопреки всем прогнозам и сомнениям, швейцарец провел шикарный матч.

Вавринка взял первый сет со счетом 6:4, во втором уступил на тай-брейке, а в решающем сделал два брейка, в том числе при 4:3, после чего с первой же попытки подал на матч.

Вавринка отыграл на высочайшем уровне почти два с половиной часа. А с учетом квалификации ему удалось выиграть уже четвертый матч подряд. Похоже, Стэн наконец-то набрал форму после сложной травмы стопы, из-за которой ему пришлось пропустить почти год.

Имер

Имер тем временем начал турнир с уверенной победы над Адрианом Маннарино. Во втором сете швед повесил французу баранку.

А во втором раунде Микаэль обыграл еще одного представителя Франции — Грегуара Баррера. К слову, тоже в двух сетах.

На прошлой неделе Имер здорово выступил на Кубке Дэвиса. 24-летния теннисист одержал победы над аргентинцем Диего Шварцманом и итальянцем Янником Синнером. Был еще матч с Борной Чоричем, в котором 100-я ракетка мира уступил, но все равно выглядел очень достойно.

Все прогнозы на теннис

Успехи Имера абсолютно не удивляют, несмотря на его место в рейтинге. Периодически он демонстрирует очень классный теннис.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.79, победу Имера букмекеры предлагают за 2.07.

Несмотря на то, что Стэн только что выиграл у Медведева, ставку на исход лучше не трогать. Не факт, что швейцарец всего лишь за сутки успеет восстановиться после тяжелейшей игры. Для 37-летнего теннисиста это не так уж и просто.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.