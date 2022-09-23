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    Хуркач выйдет в полуфинал в Метце?

    Риндеркнеш — Хуркач. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Метце 23 сентября 2022 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:30 мск. Риндеркнеш — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риндеркнеш

    Риндеркнеш начал турнир с победы над Хауме Муньяром. Матч получился непростым, испанец взял второй сет, а в третьем дрогнул только при счете 5:5, позволив французу сделать брейк.

    В следующем матче Арур выиграл у Николоза Басилашвили. В связи с личными проблемами грузин в последнее время проигрывает вообще всем. И этот матч не стал исключением, но в данном случае Басилашвили все-таки сопротивлялся, в первом сете даже до тай-брейка дошло.

    Риндеркнеш третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    В начале года он дошел до финала в Аделаиде и до полуфинала в Дохе. После этого у французского теннисиста был сложный период, растянувшийся, по сути, на полгода.

    Хуркач

    Хуркач тем временем начал защиту титула в Метце с уверенной победы над Домиником Тимом.

    Этот матч подтвердил, что австриец пока не готов конкурировать с такими соперниками, как поляк.

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    Хуберт сделал по брейку в каждой партии и при этом ни разу не отдал свою подачу. Игра была полностью под его контролем. Хуркач, как обычно, шикарно действовал на первом мяче.

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.92, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.27.

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    Весной Хуберт выиграл у француза на «Мастерсе» в Майами. В первом сете Артур дотерпел до тай-брейка, а во втором взял лишь два гейма. Что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

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    Риндеркнеш — Хуркач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач выйдет в полуфинал в Метце?
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