Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 14:30 мск. Руусувуори — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Руусувуори в первом круге выиграл у Иржи Лехечки — 6:4, 6:4. Классическая победа. Эмиль один раз отдал свою подачу, но в целом провел матч на высоком уровне.

Финский теннисист прервали серию из трех поражений. В августе он проиграл Марину Чиличу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, а также не прошел ни одного раунда в Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.

Но в целом все равно можно сказать о том, что Руусувуори значительно прибавил в этом сезоне. Например, в Вашингтоне ему удалось остановить Хуберта Хуркача. Поляк через некоторое время взял реванш, обыграв Эмиля в Монреале, но это был еще один непростой матч.

Бублик

Бублик тем начал турнир с непростой победы над Эваном Фюрнессом — 5:7, 6:4, 7:6.

В общем-то, без везения здесь не обошлось. В решающем сете теннисист из Казахстана дважды уступал с брейком, но все-таки кое-как дожал француза на тай-брейке.

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На прошлой неделе Бублик провел три серьезных матча в рамках Кубка Дэвиса. После поражения от Ботика ван де Зандшульпа и Тейлора Фрица ему удалось выиграть у Кэмерона Норри.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.12.

В прошлом году Эмиль обыграл Александра в Уинстон-Сейлеме, а в этом сезоне финн легко разобрался с представителем Казахстана в Барселоне. В обоих случаях Руусувуори хватило двух сетов.

Возможно, про неудобного соперника пока рано говорить, но есть подозрение, что Бублика ждет еще один непростой тест.

Ставка — победа Руусувуори + тотал геймов больше 22,5 за 3.14.