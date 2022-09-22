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    Руусувуори снова выиграет у Бублика?

    Руусувуори — Бублик. Прогноз (к. 3.14) и ставки на турнир в Метце 22 сентября 2022 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 14:30 мск. Руусувуори — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 22 Сентября 2022 года

    Руусувуори

    Руусувуори в первом круге выиграл у Иржи Лехечки — 6:4, 6:4. Классическая победа. Эмиль один раз отдал свою подачу, но в целом провел матч на высоком уровне.

    Финский теннисист прервали серию из трех поражений. В августе он проиграл Марину Чиличу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, а также не прошел ни одного раунда в Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.

    Но в целом все равно можно сказать о том, что Руусувуори значительно прибавил в этом сезоне. Например, в Вашингтоне ему удалось остановить Хуберта Хуркача. Поляк через некоторое время взял реванш, обыграв Эмиля в Монреале, но это был еще один непростой матч.

    Бублик

    Бублик тем начал турнир с непростой победы над Эваном Фюрнессом — 5:7, 6:4, 7:6.

    В общем-то, без везения здесь не обошлось. В решающем сете теннисист из Казахстана дважды уступал с брейком, но все-таки кое-как дожал француза на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Бублик провел три серьезных матча в рамках Кубка Дэвиса. После поражения от Ботика ван де Зандшульпа и Тейлора Фрица ему удалось выиграть у Кэмерона Норри.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.72, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.12.

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    В прошлом году Эмиль обыграл Александра в Уинстон-Сейлеме, а в этом сезоне финн легко разобрался с представителем Казахстана в Барселоне. В обоих случаях Руусувуори хватило двух сетов.

    Возможно, про неудобного соперника пока рано говорить, но есть подозрение, что Бублика ждет еще один непростой тест.

    Ставка — победа Руусувуори + тотал геймов больше 22,5 за 3.14.

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    Руусувуори — Бублик: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Руусувуори снова выиграет у Бублика?
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