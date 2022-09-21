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    Александровой на этот раз хватит двух сетов для победы?

    Хан На Лэ — Александрова. Прогноз (к. 1.77) и ставки на турнир в Сеуле 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хан На Лэ — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против кореянки Хан На Лэ во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 10:30 мск. Хан На Лэ — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сеул. Женщины 21 Сентября 2022 года
    Na-Lae Han
  • Сеул. Женщины
    •  Na-Lae Han 10:30 Екатерина Александрова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
  • Сеул. Женщины
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    Хан

    Хан начала турнир с победы над соотечественницей Де Ён Бэк — 6:1, 6:1. Если что, 20-летняя соперница занимает 679-е место в рейтинге.

    До этого в течение сезона кореянка играла только на турнирах ITF, и на некоторых очень даже успешно.

    Хан взяла в этом году один титул, дважды доходила до финала и трижды — до полуфинала.
    Хан занимает 212-е место в мировой классификации.

    Александрова

    Александрова тем временем выиграла в первом круге у Эйши Мухаммад — 6:1, 3:6, 6:1.

    Казалось бы, не самая опасная соперница, но у россиянки все равно возникли проблемы. Но, к счастью, решающий сет она провела идеально, наказав американку за ошибки.

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    Любопытно, что в этом году Александрова не смогла преодолеть первый раунд только на двух турнирах.

    В сезоне-2019 Александрова дошла в Сеуле до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Хан в этом матче можно поставить за 6.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.12.

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    Как ни крути, а в таком матче Екатерина должна побеждать в двух партиях. Все-таки кореянка крайне редко играет против соперниц такого уровня.

    Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-5,5) за 1.77.

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    Хан На Лэ — Александрова: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Александровой на этот раз хватит двух сетов для победы?
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