Россиянка Екатерина Александрова сыграет против кореянки Хан На Лэ во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 10:30 мск. Хан На Лэ — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хан

Хан начала турнир с победы над соотечественницей Де Ён Бэк — 6:1, 6:1. Если что, 20-летняя соперница занимает 679-е место в рейтинге.

До этого в течение сезона кореянка играла только на турнирах ITF, и на некоторых очень даже успешно.

Хан взяла в этом году один титул, дважды доходила до финала и трижды — до полуфинала.

Хан занимает 212-е место в мировой классификации.

Александрова

Александрова тем временем выиграла в первом круге у Эйши Мухаммад — 6:1, 3:6, 6:1.

Казалось бы, не самая опасная соперница, но у россиянки все равно возникли проблемы. Но, к счастью, решающий сет она провела идеально, наказав американку за ошибки.

Все прогнозы на теннис

Любопытно, что в этом году Александрова не смогла преодолеть первый раунд только на двух турнирах.

В сезоне-2019 Александрова дошла в Сеуле до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Хан в этом матче можно поставить за 6.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.12.

Как ни крути, а в таком матче Екатерина должна побеждать в двух партиях. Все-таки кореянка крайне редко играет против соперниц такого уровня.

Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-5,5) за 1.77.