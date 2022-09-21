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    Сможет ли Викмайер остановить Фрухвиртову?

    Фрухвиртова — Викмайер. Прогноз (к. 1.99) и ставки на турнир в Сеуле 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фрухвиртова — Викмайер
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    Линда Фрухвиртова
    Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против бельгийки Янины Викмайер в первом круге турнире в Сеуле. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 05:00 мск. Фрухвиртова — Викмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фрухвиртова

    Юная Фрухвиртова на прошлой неделе выиграла первый серьезный титул в карьере. 17-летняя теннисистка стала победительницей турнира в индийском Ченнае.

    В решающем матче Линда выиграла у Магды Линетт — 4:6, 6:3, 6:4. В решающем сете чешка отыгралась со счета 1:4.

    Примечательно что в 1/2 финала против Нади Подороски она тоже была почти в аналогичной ситуации, но в итоге совершила эффектный камбэк.

    На этой неделе Фрухвиртова дебютировала в топ-100, взлетев сразу на 74-е место.

    Викмайер

    Викмайер когда-то занимала в мировой классификации 12-ю строчку, но прямо сейчас ее можно найти в пятой сотне — на 460 месте.

    Янина почти полностью пропустила прошлый сезон из-за рождения дочери и почти не играла в начале этого года, но, как оказалось, бельгийка не собирается завершать карьеру.

    В конце мая Викмайер дошла до финала на турнире ITF в Израиле. Вскоре после этого опытная теннисистка прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона. Во втором раунде ее остановила Алена Остапенко.

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    На Открытом чемпионате США Викмайер проиграла во втором раунде квалификации украинке Дарье Снигур.

    На прошлой неделе Янина не очень удачно выступила в Ченнае. Уже в первом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

    Прогноз и ставка

    На Фрухвиртову в этом матче можно поставить 1.27, победу Викмайер букмекеры предлагают за 3.76.

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    Коэффициент на Линду занижен, это очевидно. Несмотря на то, что она только что выиграла турнир в Ченнае. Вряд ли чешка успеет так быстро прийти в себя после очень насыщенной недели. Ну и надо не забывать про опыт соперницы. В общем, здесь все не так уж и однозначно.

    Ставка — Викмайер возьмет хотя бы один сет за 1.99.

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    Фрухвиртова — Викмайер: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Викмайер остановить Фрухвиртову?
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