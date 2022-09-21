Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против бельгийки Янины Викмайер в первом круге турнире в Сеуле. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 05:00 мск. Фрухвиртова — Викмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фрухвиртова

Юная Фрухвиртова на прошлой неделе выиграла первый серьезный титул в карьере. 17-летняя теннисистка стала победительницей турнира в индийском Ченнае.

В решающем матче Линда выиграла у Магды Линетт — 4:6, 6:3, 6:4. В решающем сете чешка отыгралась со счета 1:4.

Примечательно что в 1/2 финала против Нади Подороски она тоже была почти в аналогичной ситуации, но в итоге совершила эффектный камбэк.

На этой неделе Фрухвиртова дебютировала в топ-100, взлетев сразу на 74-е место.

Викмайер

Викмайер когда-то занимала в мировой классификации 12-ю строчку, но прямо сейчас ее можно найти в пятой сотне — на 460 месте.

Янина почти полностью пропустила прошлый сезон из-за рождения дочери и почти не играла в начале этого года, но, как оказалось, бельгийка не собирается завершать карьеру.

В конце мая Викмайер дошла до финала на турнире ITF в Израиле. Вскоре после этого опытная теннисистка прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона. Во втором раунде ее остановила Алена Остапенко.

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На Открытом чемпионате США Викмайер проиграла во втором раунде квалификации украинке Дарье Снигур.

На прошлой неделе Янина не очень удачно выступила в Ченнае. Уже в первом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

Прогноз и ставка

На Фрухвиртову в этом матче можно поставить 1.27, победу Викмайер букмекеры предлагают за 3.76.

Коэффициент на Линду занижен, это очевидно. Несмотря на то, что она только что выиграла турнир в Ченнае. Вряд ли чешка успеет так быстро прийти в себя после очень насыщенной недели. Ну и надо не забывать про опыт соперницы. В общем, здесь все не так уж и однозначно.

Ставка — Викмайер возьмет хотя бы один сет за 1.99.