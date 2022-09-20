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    Сможет ли Александрова пройти первый круг в Сеуле?

    Мухаммад — Александрова. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Сеуле 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мухаммад — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Эйши Мухаммад в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Мухаммад — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мухаммад

    Мухаммад в первой половине сезона выиграла три турнира ITF, после чего решила играть на уровне WTA.

    В мае американка безуспешно пыталась попасть в основную сетку Ролан Гаррос. После этого она не смогла пройти квалификацию еще на четырех турнирах, в том числе на Уимблдоне.

    Но в середине июля 31-летняя теннисистка все-таки добилась своего, попав в основу турнира в Палермо. Правда, уже в первом матче Эйша проиграла испанке Нурие Парризас-Диас.

    А в начале августа Мухаммад прошла квалификацию на крупном турнире в Торонто. В решающем раунде отбора она выиграла у хорватки Донны Векич.

    И сразу после этого Мухаммад преподнесла еще одну сенсацию, победив в первом круге Мэдисон Киз. В матче против Джессики Пегулы ей тоже удалось показать неплохой теннис, но результат на этот раз не порадовал.

    Александрова

    Александрова на прошлой неделе дошла до второго круга в словенском Портороже. После победы над украинкой Мартой Костюк россиянка проиграла еще одной теннисистке из Украины — Лесе Цуренко.

    На Открытом чемпионате США Екатерина с трудом прошла первый раунд, после чего неожиданно уступила Лорен Дэвис.

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    Еще на двух турнирах перед US Open — в Цинциннати и Кливленде — Александрова тоже выигрывала по одном матчу.

    В этом году Александрова не смогла пройти первый круг только на двух турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Мухаммад в этом матче можно поставить за 3.85, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.26.

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    Россиянку ждет сложный матч. Соперница в недавних матчах показала, что некоторые совершенно зря недооценивали ее.

    Ставка — тотал выигранных геймов Мухаммад больше 8,5 за 1.87.

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    Мухаммад — Александрова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова пройти первый круг в Сеуле?
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