Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Эйши Мухаммад в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Мухаммад — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мухаммад

Мухаммад в первой половине сезона выиграла три турнира ITF, после чего решила играть на уровне WTA.

В мае американка безуспешно пыталась попасть в основную сетку Ролан Гаррос. После этого она не смогла пройти квалификацию еще на четырех турнирах, в том числе на Уимблдоне.

Но в середине июля 31-летняя теннисистка все-таки добилась своего, попав в основу турнира в Палермо. Правда, уже в первом матче Эйша проиграла испанке Нурие Парризас-Диас.

А в начале августа Мухаммад прошла квалификацию на крупном турнире в Торонто. В решающем раунде отбора она выиграла у хорватки Донны Векич.

И сразу после этого Мухаммад преподнесла еще одну сенсацию, победив в первом круге Мэдисон Киз. В матче против Джессики Пегулы ей тоже удалось показать неплохой теннис, но результат на этот раз не порадовал.

Александрова

Александрова на прошлой неделе дошла до второго круга в словенском Портороже. После победы над украинкой Мартой Костюк россиянка проиграла еще одной теннисистке из Украины — Лесе Цуренко.

На Открытом чемпионате США Екатерина с трудом прошла первый раунд, после чего неожиданно уступила Лорен Дэвис.

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Еще на двух турнирах перед US Open — в Цинциннати и Кливленде — Александрова тоже выигрывала по одном матчу.

В этом году Александрова не смогла пройти первый круг только на двух турнирах.

Прогноз и ставка

На Мухаммад в этом матче можно поставить за 3.85, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.26.

Россиянку ждет сложный матч. Соперница в недавних матчах показала, что некоторые совершенно зря недооценивали ее.

Ставка — тотал выигранных геймов Мухаммад больше 8,5 за 1.87.