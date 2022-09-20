Французы Уго Умбер и Бенжамен Бонзи встретятся в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Умбер — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Умбер

Умбер на минувшей неделе стал победителем «челленджера» в Ренне. В решающем матче француз красиво разобрался с Домиником Тимом.

Счет, конечно, впечатляет — 6:3, 6:0. Австрийца, мягко говоря, не было видно на корте. Второй сет превратился в избиение чемпиона US Open-2020.

Но в целом это не большой повод для радости. На уровне ATP Уго в этом сезоне выступает крайне слабо. Даже после победы в Ренне он все равно останется за пределами топ-100.

После Уимблдона Умберу пришлось играть на «челленджерах», чтобы хоть как-то подняться в мировой классификации. Определенный прогресс, конечно, есть, но француз наверняка не понимает, как он умудрился упасть с 25-го места на 139-е.

Бонзи

Бонзи тем временем занимает в рейтинге 53-е место. И этого вполне достаточно, чтобы попадать в основную сетку всех основных турниров.

На прошлой неделе Бенжамен играл в Кубке Дэвиса. Получилось так себе, француз проиграл все три матча — немцу Яну-Леннарду Штруффу, австралийцу Алексу Де Минауру и бельгийцу Давиду Гоффену.

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На Открытом чемпионате США Бонзи уже во втором круге пришлось играть с Ником Кирьосом. И ему даже удалось взять одну партию, но остановить австралийца было нереально.

Перед турниром в Уинстон-Сейлеме, где он дошел до четвертьфинала, Бонзи не выиграл ни одного матча с Вашингтоне, Монреале и Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Умбера в этом матче можно поставить за 1.76, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.06.

Умбер будет в приподнятом настроении после «челленджера» в Ренне, но этого будет явно недостаточно для победы над Бонзи.

К тому же, в конце августа Уго проиграл Бенжамену в первом круге US Open. Умбер отыгрался с 0-2 по сетам, но пятую, решающую партию провел слабо.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27. Оптимальный вариант для такого матча.