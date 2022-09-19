ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Одним ударом. «Локо» бездарно проиграл «Спартаку» в столичном дерби «Арсенал»Сладкая месть Артеты. «Арсенал» ушел на международный перерыв лидером АПЛ Брендан РоджерсПора что-то решать. «Лестеру» и Роджерсу больше не по пути
  • 23:59
    • «Реал» удержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
  • 23:52
    • «Наполи» на выезде победил «Милан» и вернул лидерство в Серии А
  • 23:45
    • Гол Месси принес ПСЖ победу над «Лионом»
  • 00:28
    • Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет
  • 21:03
    • «Спартак» одержал победу в дерби с «Локомотивом» благодаря голу Соболева
  • 18:34
    • «Краснодар» уверенно переиграл «Химки» в матче 10-го тура РПЛ
  • 18:31
    • «Сочи» в большинстве не справился с «Факелом»
    Все новости спорта

    Сможет ли Вавринка попасть в основу турнира в Метце?

    Вавринка — Пирош. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Метце 19 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Вавринка — Пирош
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против венгра Жомбора Пироша в рамках заключительного раунда квалификации турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:00 мск. Вавринка — Пирош: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    Из-за низкого рейтинга Вавринке не удалось попасть сразу в основную сетку, а wild card организаторы турнира не предоставили ему.

    Но есть все предпосылки к тому, что Стэн все-таки окажется в основе. В минувшее воскресенье экс-третья ракетка мира начал отбор с уверенной победы над Ласло Дьере — 6:4, 6:3.

    Вавринка один раз отдал свою подачу, но в целом был надежен, выиграв 83 процента очков на первом мяче и 70 процентов на втором.

    Кстати, игра продолжалась чуть больше часа, что тоже важно для 37-летнего швейцарца.

    Благодаря этой победе Вавринка прервал серию из шести поражений.

    Пирош

    Пирош тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на уровне основной сетки ATP.

    Венгр пытался попасть основу на Ролан Гаррос и Уимблдоне, но в обоих случаях не смог преодолеть заключительный отборочный раунд.

    На Открытом чемпионате США 22-летний теннисист в первом круге квалификации проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису.

    Все прогнозы на теннис

    В Метце Пирош начал квалификацию с волевой победы над итальянцем Лукой Нарди.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.32, победу Пироша букмекеры предлагают за 3.26.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Физическое состояние — это единственное, что может помешать Стэну выиграть в предстоящем матче.

    Но после встречи с Дьере есть все основания полагать, что у швейцарца все-таки осталось достаточно сил на еще один матч.

    Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гастон — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кубань — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Попырин — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.88
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Индепендьенте
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Уракан
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико Гойяненсе — Интернасьональ
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эстудиантес — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вавринка — Пирош: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка попасть в основу турнира в Метце?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры