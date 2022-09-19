Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против венгра Жомбора Пироша в рамках заключительного раунда квалификации турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:00 мск. Вавринка — Пирош: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Из-за низкого рейтинга Вавринке не удалось попасть сразу в основную сетку, а wild card организаторы турнира не предоставили ему.

Но есть все предпосылки к тому, что Стэн все-таки окажется в основе. В минувшее воскресенье экс-третья ракетка мира начал отбор с уверенной победы над Ласло Дьере — 6:4, 6:3.

Вавринка один раз отдал свою подачу, но в целом был надежен, выиграв 83 процента очков на первом мяче и 70 процентов на втором.

Кстати, игра продолжалась чуть больше часа, что тоже важно для 37-летнего швейцарца.

Благодаря этой победе Вавринка прервал серию из шести поражений.

Пирош

Пирош тем временем еще ни разу в этом сезоне не играл на уровне основной сетки ATP.

Венгр пытался попасть основу на Ролан Гаррос и Уимблдоне, но в обоих случаях не смог преодолеть заключительный отборочный раунд.

На Открытом чемпионате США 22-летний теннисист в первом круге квалификации проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису.

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В Метце Пирош начал квалификацию с волевой победы над итальянцем Лукой Нарди.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.32, победу Пироша букмекеры предлагают за 3.26.

Физическое состояние — это единственное, что может помешать Стэну выиграть в предстоящем матче.

Но после встречи с Дьере есть все основания полагать, что у швейцарца все-таки осталось достаточно сил на еще один матч.

Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 1.92.