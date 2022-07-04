Австралиец Ник Кирьос сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Накашима — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

Накашима впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

Пока что главным успехом Брэндона на текущем турнире остается победа над Денисом Шаповаловым.

Американец провел шикарный матч, отдав канадцу лишь одну партию. При этом первый сет 20-летний теннисист выиграл со счетом 6:1, а третий — 6:2.

В третьем раунде Накашима выиграл в трех сетах у колумбийца Даниэля Галана.

Кирьос

Кирьос тем временем в третьем раунде выиграл у Стефаноса Циципаса. И это был пока что один из лучших матчей турнира.

Если после первого круга Ник плакался, жалуясь на поведение болельщиков, которые пару раз что-то выкрикнули в его раз, то на этот раз уже австралиец вел себя не лучшим образом.

Были эпизоды, когда Кирьос просто издевался на греком. И в какой-то момент Циципас вышел из себя. Дошло даже до того, что Стеф намеренно пытался пробивать в соперника.

Все прогнозы на Уимблдон

Безусловно, это было не очень красиво со стороны Ника, но тактика сработала на все сто — Циципас едет домой, а Кирьос готовится к четвертому кругу.

Кирьос впервые с 2015 года обыграл соперника из топ-10 на турнире «Большого шлема».

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 3.65, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 1.32.

Кроме того, что Кирьос постоянно провоцировал Циципаса, надо признать, что он еще и и очень здорово — абсолютно топовый теннис. Готов ли к такой игре Накашима? Конечно, нет.

Ставка — победа Кирьоса в трех сетах за 2.58.