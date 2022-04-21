Россиянин Карен Хачанов сыграет против бразильца Тьяго Монтейро в четвертьфинале турнира в Белграде. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 18:30 мск. Хачанов — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов должен был начать турнир матчем против Романа Сафиуллина, который в последний момент снялся из-за травмы.

Соответственно, это не повод говорить, о том, что Карен прервал серию поражений, которая составляет уже четыре матча.

После поражения от Новака Джоковича в Дубае российский теннисист не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

У Хачанова началась очередная черная полоса. Что-то подобное как раз в это же время было и в прошлом году.

Монтейро

Монтейро тем временем уже успел провести в Белграде четыре матча. Сначала бразилец преодолел квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у Дамира Джумхура.

В основной сетке Тьяго стартовал с победы над португальцем Жуаном Соузой, после чего разгромил серба Филипа Краиновича.

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Ранее в апреле Монтейро выступил на «челленджерах» в португальском Оэйраше и Мадриде. Ну и вообще в этом сезоне он играл в основном только на грунте.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Монтейро букмекеры предлагают за 2.49.

Карен в этом сезоне пока что провел на грунте лишь один матч, и этого слишком мало перед встречей с соперником, который почти не уходит с этого покрытия.

Увы, но есть все основания полагать, что Хачанов снова разочарует. Россиянин играет очень неубедительно. И к слову, от покрытия это уже никак не зависит.

Ставка — победа Монтейро за 2.49.