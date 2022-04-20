Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Иржи Лехечки во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Лехечка — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лехечка

Лехечка открыл грунтовую часть сезона еще в начале марта, когда выступил на «челленджере» в Сантьяго.

Дальше были «челленджер» в Марбелье и турнир в Марракеше. И если в столице Чили чех дошел до четвертьфинала, то здесь выбыл после первого же раунда.

Но зато Иржи удалось пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло. Правда, после этого он проиграл Давиду Гоффену.

В Белграде Лехечка тоже участвовал в квалификации. В первом матче в основной сетке чех выиграл у Хенри Лааксонена.

Пока что главным успехом Лехечки в этом сезоне остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. В первом круге Иржи одержал сенсационную победу над Денисом Шаповаловым.

Рублев

Рублев на прошлой неделе провалил «Мастерс» в Монте-Карло. Андрей вылетел после третьего круга, проиграв Яннику Синнеру.

Хотя начало было многообещающим, россиянин выиграл первый сет, пусть и в борьбе, но потом что-то пошло не так. Вторую и третью партии Рублев провалил, взяв в общей сложности лишь четыре гейма.

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Перед этим Рублев одержал волевую победу над Алексом Де Минауром. Тут как раз все было наоборот, сначала Андрей отдал первый сет, а потом спокойно сделал камбэк.

Прогноз и ставка

На Лехечку в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

На грунте Рублев все-таки не так предсказуем и стабилен, как на харде. С одной стороны, можно подумать, что ему достался не самый опасный соперник, все-таки Лехечка только недавно вошел в топ-100. Но зато соперник уже провел ряд матчей на грунте, тогда как россиянин сменил покрытие только на прошлой неделе.

В общем, даже если Рублев и выиграет, то до погрома, скорее всего, не дойдет.

Ставка — победа Лехечки с форой (+5,0) за 1.82.