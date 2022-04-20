ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли Рублев обыграть Лехечку?

    Лехечка — Рублев. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Белграде 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Лехечка — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Иржи Лехечки во втором круге турнира в Белграде. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 12:00 мск. Лехечка — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лехечка

    Лехечка открыл грунтовую часть сезона еще в начале марта, когда выступил на «челленджере» в Сантьяго.

    Дальше были «челленджер» в Марбелье и турнир в Марракеше. И если в столице Чили чех дошел до четвертьфинала, то здесь выбыл после первого же раунда.

    Но зато Иржи удалось пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло. Правда, после этого он проиграл Давиду Гоффену.

    В Белграде Лехечка тоже участвовал в квалификации. В первом матче в основной сетке чех выиграл у Хенри Лааксонена.

    Пока что главным успехом Лехечки в этом сезоне остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме. В первом круге Иржи одержал сенсационную победу над Денисом Шаповаловым.

    Рублев

    Рублев на прошлой неделе провалил «Мастерс» в Монте-Карло. Андрей вылетел после третьего круга, проиграв Яннику Синнеру.

    Хотя начало было многообещающим, россиянин выиграл первый сет, пусть и в борьбе, но потом что-то пошло не так. Вторую и третью партии Рублев провалил, взяв в общей сложности лишь четыре гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Рублев одержал волевую победу над Алексом Де Минауром. Тут как раз все было наоборот, сначала Андрей отдал первый сет, а потом спокойно сделал камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Лехечку в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На грунте Рублев все-таки не так предсказуем и стабилен, как на харде. С одной стороны, можно подумать, что ему достался не самый опасный соперник, все-таки Лехечка только недавно вошел в топ-100. Но зато соперник уже провел ряд матчей на грунте, тогда как россиянин сменил покрытие только на прошлой неделе.

    В общем, даже если Рублев и выиграет, то до погрома, скорее всего, не дойдет.

    Ставка — победа Лехечки с форой (+5,0) за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бетис — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Монреаль — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лехечка — Рублев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Лехечку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры