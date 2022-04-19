Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге турнира в Белграде. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Имер — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Имер

Имер не очень удачно начал грунтовую часть. В начале апреля швед не смог попасть в основную сетку на турнире в Марракеше, проиграв в первом раунде квалификации Мирзе Башичу.

В Монте-Карло Микаэль тоже вылетел после первого отборочного матча. На этот раз он уступил поляку Камилу Майхшаку.

Более того, серия поражений Имера составляет уже пять матчей. В начале февраля 23-летний теннисист уступил Александру Звереву в полуфинале турнира в Монпелье, после чего не выиграл ни одного матча на четырех турнирах подряд.

Но также важно отметить, что Имер на самом деле неплохо играет на грунте. В прошлом сезоне он дошел до третьего круга на «Ролан Гаррос», а на турнирах в Гштааде и Кицбюэле добрался до полуфинала.

Сафиуллин

Сафиуллин тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В отборе россиянин выиграл Макса Перселла и Норберта Гомбоша. В обоих случаях для победы ему понадобилось три сета.

В феврале Сафиуллин провел один из лучших своих турниров. Роман дошел до полуфинала в Марселе. В 1/4-й он сенсационно выиграл у Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

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После этого Сафиуллин сыграл на трех «челленджерах» во Франции, но особого успеха не добился, хотя, по всей видимости, рассчитывал выиграть там как можно больше матчей, чтобы улучшить положение в рейтинге. На данный момент он занимает всего лишь 151-е место.

Прогноз и ставка

На Имера в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.23.

Сафиуллин невероятно талантлив, но при этом очень нестабилен, в том числе из-за травм, которые, по сути, испортили предыдущие несколько сезонов.

Матч будет напряженным, но Роман, скорее всего, проиграет. Имер действительно неплох на грунте, несмотря на недавние неудачи.

Ставка — победа Имера в двух сетах за 2.50.