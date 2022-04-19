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    Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Белграде?

    Имер — Сафиуллин. Прогноз (к. 2.50) и ставки на турнир в Белграде 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Имер — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге турнира в Белграде. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Имер — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Имер

    Имер не очень удачно начал грунтовую часть. В начале апреля швед не смог попасть в основную сетку на турнире в Марракеше, проиграв в первом раунде квалификации Мирзе Башичу.

    В Монте-Карло Микаэль тоже вылетел после первого отборочного матча. На этот раз он уступил поляку Камилу Майхшаку.

    Более того, серия поражений Имера составляет уже пять матчей. В начале февраля 23-летний теннисист уступил Александру Звереву в полуфинале турнира в Монпелье, после чего не выиграл ни одного матча на четырех турнирах подряд.

    Но также важно отметить, что Имер на самом деле неплохо играет на грунте. В прошлом сезоне он дошел до третьего круга на «Ролан Гаррос», а на турнирах в Гштааде и Кицбюэле добрался до полуфинала.

    Сафиуллин

    Сафиуллин тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В отборе россиянин выиграл Макса Перселла и Норберта Гомбоша. В обоих случаях для победы ему понадобилось три сета.

    В феврале Сафиуллин провел один из лучших своих турниров. Роман дошел до полуфинала в Марселе. В 1/4-й он сенсационно выиграл у Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

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    После этого Сафиуллин сыграл на трех «челленджерах» во Франции, но особого успеха не добился, хотя, по всей видимости, рассчитывал выиграть там как можно больше матчей, чтобы улучшить положение в рейтинге. На данный момент он занимает всего лишь 151-е место.

    Прогноз и ставка

    На Имера в этом матче можно поставить за 1.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.23.

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    Сафиуллин невероятно талантлив, но при этом очень нестабилен, в том числе из-за травм, которые, по сути, испортили предыдущие несколько сезонов.

    Матч будет напряженным, но Роман, скорее всего, проиграет. Имер действительно неплох на грунте, несмотря на недавние неудачи.

    Ставка — победа Имера в двух сетах за 2.50.

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    Имер — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Белграде?
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