Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:30 мск. Давидович-Фокина — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина впервые дошел до финала не только на «Мастерсе», но и вообще на уровне ATP. Благодаря этому испанец дебютирует в топ-30.

В полуфинале Алехандро выиграл у Григора Димитрова. Это был еще один теннисный триллер — такой же супер напряженный матч, как и днем ранее против Тейлора Фрица.

Во втором сете Давидович-Фокина не подал на матч, а в третьем проигрывал с брейком, но в итоге сумел отыграться и красиво завершить встречу в свою пользу.

Опять-таки, важно отметить хорошую физическую форму Алехандро. В прошлом сезоне в этом плане у него были проблемы. Сейчас же он дожал Фрица и Димитрова в том числе благодаря тому, что сохранил больше сил к решающему сету.

Циципас

Циципас тем временем четвертый раз вышел в финал на «Мастерсе» и второй год подряд в Монте-Карло.

В пятницу Стефанос едва не проиграл в очень странном матче Диего Шварцману. Не сумев подать на победу во втором сете, в третьем грек уступал 0:4, но в итоге устроил шикарный камбэк, взяв шесть геймов подряд.

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И после этого у многих наверняка закрались сомнения по поводу шансов Циципаса в полуфинальном матче с Александром Зверевым. Но опасения оказались абсолютно напрасными, грек, по сути, рагромил своего принципиального соперника — 6:4, 6:2. Это была седьмая победа Циципаса над Зверевым. Всего они встречались десять раз.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 4.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

В прошлом году пути Циципаса и Давидович-Фокины пересеклись в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Стефанос выиграл первый сет 7:5, а на второй Алехандро не вышел из-за травмы.

В начале этого года испанец уступил греку в Роттердаме, но это был очень нервный и напряженный матч.

В общем, с учетом того, как Давидович-Фокина играл на этой неделе, вполне можно посnавить на то, что он выиграет хотя бы сет.

Ставка — Давидович-Фокина возьмет хотя бы один сет за 2.10. Испанец действительно невероятно проводит неделю.