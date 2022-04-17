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    Давидович-Фокина обыграет Циципаса в главном матче в Монте-Карло?

    Давидович-Фокина — Циципас. Прогноз (к. 2.10) и ставки на финал «Мастерса» в Монте-Карло 17 апреля 2022 года

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    Алехандро Давидович-Фокина
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:30 мск. Давидович-Фокина — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина впервые дошел до финала не только на «Мастерсе», но и вообще на уровне ATP. Благодаря этому испанец дебютирует в топ-30.

    В полуфинале Алехандро выиграл у Григора Димитрова. Это был еще один теннисный триллер — такой же супер напряженный матч, как и днем ранее против Тейлора Фрица.

    Во втором сете Давидович-Фокина не подал на матч, а в третьем проигрывал с брейком, но в итоге сумел отыграться и красиво завершить встречу в свою пользу.

    Опять-таки, важно отметить хорошую физическую форму Алехандро. В прошлом сезоне в этом плане у него были проблемы. Сейчас же он дожал Фрица и Димитрова в том числе благодаря тому, что сохранил больше сил к решающему сету.

    Циципас

    Циципас тем временем четвертый раз вышел в финал на «Мастерсе» и второй год подряд в Монте-Карло.

    В пятницу Стефанос едва не проиграл в очень странном матче Диего Шварцману. Не сумев подать на победу во втором сете, в третьем грек уступал 0:4, но в итоге устроил шикарный камбэк, взяв шесть геймов подряд.

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    И после этого у многих наверняка закрались сомнения по поводу шансов Циципаса в полуфинальном матче с Александром Зверевым. Но опасения оказались абсолютно напрасными, грек, по сути, рагромил своего принципиального соперника — 6:4, 6:2. Это была седьмая победа Циципаса над Зверевым. Всего они встречались десять раз.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 4.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

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    В прошлом году пути Циципаса и Давидович-Фокины пересеклись в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Стефанос выиграл первый сет 7:5, а на второй Алехандро не вышел из-за травмы.

    В начале этого года испанец уступил греку в Роттердаме, но это был очень нервный и напряженный матч.

    В общем, с учетом того, как Давидович-Фокина играл на этой неделе, вполне можно посnавить на то, что он выиграет хотя бы сет.

    Ставка — Давидович-Фокина возьмет хотя бы один сет за 2.10. Испанец действительно невероятно проводит неделю.

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    Давидович-Фокина — Циципас: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина обыграет Циципаса в главном матче в Монте-Карло?
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