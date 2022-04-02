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    Сможет ли Осака остановить Швентек?

    Осака — Швентек. Прогноз (к. 2.38) и ставки на финал турнира в Майами 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Швентек
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    Победная серия Иги Швентек составляет уже 15 матчей
    Японка Наоми Осака сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в финале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:00 мск. Осака — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 02 Апреля 2022 года
    Наоми Осака (Япония)
  • Майами. Женщины
    •  Наоми Осака (Япония) 20:00 Ига Свёнтек (Польша) Ига Свёнтек (Польша)
  • Майами. Женщины
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    Осака

    Осака после многочисленных проблем, с которыми она столкнулась в последнее время, похоже, возвращается на топ- уровне. Турнир в Майами — лучшее, что с ней случалось с февраля прошлого года, когда она выиграла Australian Open.

    В полуфинале у Наоми был тяжелейший матч против Белинды Бенчич. Японка не очень хорошо провела первый сет, но в следующих партиях играла почти без ошибок.

    Серьезным оружием Осаки стала подача. В матче с Бенчич она выполнила 18 эйсов, установив новый рекорд сезона.

    Осака стала самой низкорейтинговой теннисисткой в финале Майами. Сейчас она занимает всего лишь 77-е место.

    Швентек

    Швентек тем временем вышла в финал на третьем турнире кряду. Без сомнений, отныне она лучшая теннисистка женского тура.

    На текущем турнире Ига до сих пор не проиграла ни одного сета.

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    В полуфинале Швентек уверенно разобралась с американкой Джессикой Пегулой, а перед этим выиграла у Виктории Голубич, Мэдисон Брэнгл, Кори Гауфф и Петры Квитовой.

    Победная серия Швентек составляет уже 15 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 2.68, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.59.

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    Ига находится в невероятной форме, но в предстоящем финале у нее могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Наоми тоже наконец-то вернулась на свой уровень.

    Скорее всего, в матче будет три сета. И не факт, что Швентек продлит победную серию.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,0 за 1.82.

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    Осака — Швентек: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Осака остановить Швентек?
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