Японка Наоми Осака сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в финале престижного турнира в Майами. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:00 мск. Осака — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осака после многочисленных проблем, с которыми она столкнулась в последнее время, похоже, возвращается на топ- уровне. Турнир в Майами — лучшее, что с ней случалось с февраля прошлого года, когда она выиграла Australian Open.

В полуфинале у Наоми был тяжелейший матч против Белинды Бенчич. Японка не очень хорошо провела первый сет, но в следующих партиях играла почти без ошибок.

Серьезным оружием Осаки стала подача. В матче с Бенчич она выполнила 18 эйсов, установив новый рекорд сезона.

Осака стала самой низкорейтинговой теннисисткой в финале Майами. Сейчас она занимает всего лишь 77-е место.

Швентек

Швентек тем временем вышла в финал на третьем турнире кряду. Без сомнений, отныне она лучшая теннисистка женского тура.

На текущем турнире Ига до сих пор не проиграла ни одного сета.

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В полуфинале Швентек уверенно разобралась с американкой Джессикой Пегулой, а перед этим выиграла у Виктории Голубич, Мэдисон Брэнгл, Кори Гауфф и Петры Квитовой.

Победная серия Швентек составляет уже 15 матчей .

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 2.68, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.59.

Ига находится в невероятной форме, но в предстоящем финале у нее могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Наоми тоже наконец-то вернулась на свой уровень.

Скорее всего, в матче будет три сета. И не факт, что Швентек продлит победную серию.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,0 за 1.82.